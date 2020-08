Canicule : les dix conseils avant de prendre la route

Comme lors de températures hivernales, les véhicules sont fortement sollicités lors des périodes caniculaires comme celles vécues aujourd’hui explique Cyril.

Les 10 conseils

1. Vérifier le niveau d’huile et la pression des pneus. “Une pression trop basse accentue le risque d’éclatement en cas de fortes chaleurs, précise l’Institut Vias. Évitez aussi de rouler avec des pneus hiver car ils vont se déformer et s’user 60 à 70% plus vite.”

2. Portez des vêtements légers. “Mais pas torse nu car en cas d’accidents, la ceinture et l’airbag risquent de vous brûler gravement. De même, ne conduisez pas en tongs car elles pourraient se glisser entre la pédale de frein et d’accélérateur et provoquer un accident.”

3. Prenez toujours une bouteille d’eau fraîche dans votre véhicule. Et gardez-la à distance de bras. Même pour de courtes distances. Il suffit qu’un embouteillage se forme sur l’autoroute, par exemple, pour que vous en ayez rapidement besoin.

4. Si vous devez garer votre véhicule au soleil, placez un linge blanc sur votre tableau de bord et votre volant. Cela évitera à la voiture de stocker la chaleur, et à vous de vous brûler en reprenant le volant.

5. Quand vous reprenez votre véhicule, enclenchez la climatisation et ouvrez les fenêtres durant les premiers kilomètres. Cela permettra à l’air chaud d’être évacué et à la climatisation d’être plus efficace. Après quelques kilomètres, refermez les fenêtres et laissez la climatisation.

6. Ne réglez pas la température de l’habitacle trop froidement. Sans quoi vous risquez un choc thermique au moment de quitter votre voiture et de revenir aux températures caniculaires en extérieur. “L’idéal est d’avoir une température à 23 * s’il fait 30° dehors.”

7. Évitez de diriger le flux d’air vers le visage ou le torse pour les mêmes raisons. Privilégiez un refroidissement indirect.

8. Faites des pauses régulières lors de longs trajets. Et n’hésitez pas à vous abreuver encore plus qu’habituellement. Un malaise du conducteur suite à une surchauffe est un risque mortel pour lui-même ainsi que pour ses passagers.

9. Si vous devez partir pour de longues distances, privilégiez les heures les plus fraîches de la journée. Avancer son départ de quelques heures, le matin, peut être bénéfique. Et effectuez vos pauses les plus longues lors des pics de chaleur. C’est à ce moment que votre corps sera le plus fatigué. C’est donc à ce moment qu’il faut le plus le laisser se reposer.

10. Et bien évidemment, ne laissez jamais personne dans une voiture durant une période caniculaire. Même pour quelques minutes. À 35 degrés en extérieur, la température de l’habitacle peut atteindre 50 degrés en quelques minutes. Ne laissez donc jamais un enfant ou un animal de compagnie dans un véhicule par temps chaud. Même si de l’eau est à disposition.