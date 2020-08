Faire une comparaison entre régions est périlleux

Canicule : la consommation d'eau explose au sein des ménages - © Ocskaymark - Getty Images/iStockphoto

Selon la Dernière Heure, la situation n’est pas comparable à celle observée en Flandre et en Wallonie car Bruxelles n’a pas ou peu d’activité agricole ou horticole sur son territoire. De plus, un nombre considérable de Wallons et Flamands viennent travailler chaque jour à Bruxelles et, par conséquent, y consomment de l’eau. Les congés du bâtiment viennent de se terminer et certaines entreprises du secteur, très actives à Bruxelles, nécessitent un fort apport en eau. Ce qui peut faire gonfler les chiffres. "Certaines communes flamandes et wallonnes ont déjà décidé de restreindre la consommation. S’il n’y sera plus possible, durant un certain temps, de laver sa voiture, on pourra toujours y boire un grand verre d’eau fraîche." conclut Cyril