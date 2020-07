Léa Paci en direct vidéo dans Le 8/9

Calogero et Léa Paci sortent chacun un nouveau titre avant un nouvel album respectif - © Warner

Léa Paci, qui s'est fait connaître via les singles Adolescente pirate et Pour aller où, a également sorti un nouveau titre en ce début du mois de juillet : Ne reste pas de glace.

Bruno Tummers avait réservé une petite surprise aux auditeurs et téléspectateurs, Léa Paci était en direct depuis chez ses parents dans Le 8/9.

Elle s'est confié sur le manque de scène en ce moment : "C'est compliqué de voir qu'il y a pas mal d'événements qui se font en lieu public avec des gens et que nous nous n'avons pas le droit de faire notre métier, ce qui nous éclate et de donner du bonheur aux gens".

Ce single qui sera présent sur son second album propose un style relativement différent que le premier. La chanteuse française y a laissé sa guitare de côté et propose des textes plus positifs. Elle explique : "C'est un morceau que j'ai fait quand je suis partie à Los Angeles pour la première fois aux États-Unis au mois de novembre. Quand on m'a fait écouter ce morceau, j'ai pensé à mes parents parce que petite j'écoutais beaucoup d'électro et de funk. C'est la première fois que je me suis vraiment amusée en studio. Je danse très mal mais c'est la première fois que je dansais derrière le micro et j'ai pensé : 'se passe un truc'. En fait c'est une musique qui me fait du bien et qui me donne de la bonne humeur. Avant, je racontais des choses un peu plus mélancoliques. Là c'est plus positif et second degré tout en racontant un message important".

Le message principal de Ne reste pas de glace est celui de profiter de la vie au maximum, "et surtout ne pas se laisser manger et dépasser par ses échecs et la difficulté, par ce qui nous fait peur" estime la chanteuse. "Le plus grand obstacle je crois que c'est soi-même et c'est ce qu'on avait aussi envie de mettre en exergue dans le clip avec quelque chose de plus rigolo et léger, de se faire parfois un peu violence".