Cali reçoit un message touchant de Fabian Le Castel et adresse son amour à la Belgique

Cali dévoile ainsi ses multiples facettes avec Cavale mais il assure que ce projet est en quelque sorte la suite logique de son investissement artistique. "J'ai écrit deux romans, j'ai participé à des films et joué dans des pièces de théâtre et je fais de la musique. Cela s'est arrangé un peu de manière spontanée. L'un appelait l'autre et le vecteur c'est cette envie à mon âge de retrouver une jeunesse folle de 15 ans où je me trouvais avec une meute d'adolescents, on faisait les 400 coups évidemment. On n'avait pas fait l'amour mais on ne pensait qu'à cela. On voulait sortir ensemble et être adultes en même temps. Ces moments-là qui faisaient un bien fou m'ont donné envie de croquer à toutes ces activités différentes pour en parler, pour le crier. Pour vous, c'est pareil. On se souvient de ce qu'il se passait à cette époque-là. Cela fait toujours du bien parce que c'était à chaque fois la première fois" confie-t-il.

"Ce n'est pas le meilleur moment mais j'en parle quand même parce que je suis très très fier de ce projet. C'est un album de chansons qui a été décliné. J'ai écrit un roman qui s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper. L'album suit qui s'appelle Cavale et j'ai fait des vidéos des films tout autour de ces chansons-là. J'ai réalisé cela avec un photographe et puis il y a un livre de poésie qui arrive maintenant avec une nouvelle à l'intérieur qui retrace un peu tout ce parcours, ces chansons, ces vidéos. C'est un univers un peu comme un puzzle et chacun peut y trouver quelque chose" détaille le chanteur.

Un album éclectique

Cavale donne l'impression que Cali s'est pleinement lâché dans son écriture et son interprétation contrairement à ses autres albums. Il nuance toutefois "Quelque part inconsciemment le fait de produire un album tout seul, cela vous met sur un chemin qui souvent n'est pas le même mais vous fait rentrer dans une chapelle. Je faisais habituellement toute la musique, toutes les paroles tout seul et là, j'ai rencontré un jeune musicien de 23 ans incroyable, Augustin Charnet. Les jeunes aujourd'hui vont picorer de la musique à New York à Moscou, à Abidjan en même temps. Il la malaxe. Je me suis associé à lui pour la musique et c'était très jouissif. Ces moments étaient des vraies colonies de vacances. J'ai pu écrire mes textes avec lui, mélanger ma musique avec lui. C'est pour cette raison que je suis parti vers des terrains inconnus et j'ai continué".

En cette crise sanitaire, Cali espère mettre du baume au cœur de ses fans et du public. Il déclare : "J'espère que cela va faire du bien. Allez voir mes vidéos parce qu'il y a des gens qui trouvent cela dingo et d'autres qui ne supportent pas donc il n'y a pas de milieu, j'aimerais voir vos réactions, cela me toucherait beaucoup".