"C'est du belge" fête ses 15 ans: Gerald Watelet révèle la recette de cette longévité

Le présentateur Gerald Watelet était l'invité du 8/9 à l'occasion des 15 ans de l'émission C'est du Belge, une émission qui remporte toujours un franc succès depuis ses débuts. Depuis 15 années déjà, C'est du Belge met à l'honneur la Belgique, les Belges et leurs talents. Pour célébrer ces 520 émissions, C'est du Belge vous propose un programme anniversaire qui rassemblera les différents visages – chroniqueurs, animateurs - qui ont marqué ces 15 années. Avec Jean-Claude Van Damme comme parrain et des invités comme Pierre Marcolini, Kody ou Adrien Devyver, Gérald Watelet vous proposera bêtisiers, séquences inédites, coulisses, et quelques rétrospectives. Rendez-vous ce vendredi 6 mars dès 20h20 sur la Une et sur Auvio pour fêter ensemble notre belgitude.

La recette d'une belle longévité Gerald Watelet sur les 15 ans de "C'est du belge": " - © Tous droits réservés 15 ans déjà ! C'est du belge en a parcouru du chemin depuis la première diffusion. Aujourd'hui, Gérald Watelet est finalement le seul qui resté dans l'émission depuis ses débuts. Si le programme perdure, c'est évidemment parce qu'il vous séduit toujours. Gérald explique la recette du succès. "C'est la remise en question. La société change donc les besoins, les demandes changent. Nous devons être attentifs comme vous devez l'être dans vos émissions" lance-t-il. Il manquait à l'époque une émission qui traite des monarchies en Belgique et dans le reste du monde. Mais il n'était pas question pour la production de s'arrêter à cette vision. Gérald dévoile : "On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas alimenter une hebdomadaire de 26 minutes sur le fait que la reine est allée dans un home, qu'elle avait une robe verte, qu'elle a reçu des fleurs jaunes et qu'elle a embrassé trois petits garçons et une petite fille". C'est de cette manière qu'est née l'émission C'est du belge. L'ensemble de la production a ainsi souhaité s'intéresser à "tous ces talents belges que la Belgique a toujours du mal à promotionner". Gérald Watelet ajoute : "Tout ce qui est créatif, on trouve toujours que c'est normal chez nous alors qu'un Français avec dix fois moins de talent ils en tartinent pendant des années. On s'est donc plongé dans tous les domaines. On parle de médical, de l'artistique, que cela soit cinéma, théâtre, musique de toutes sortes, peintures, sculptures, toute forme de créativité ou des produits qui sont des souvenirs avec la séquence Et si tu n'existais pas".

Une émission anniversaire pleine d'invités Gerald Watelet sur les 15 ans de "C'est du belge": " - © OLIVIER POLET Cette émission spéciale 15 ans regroupera pendant 80 minutes de nombreux invités qui ont notamment façonné ce programme. Gérald Watelet révèle : "On commence avec les anciens. Barbara Louys sera là car c'est elle qui a eu l'idée de créer cette émission. Thomas Van Hamme n'est pas avec nous parce qu'il fait le tour du monde mais nous dira un petit mot, Patrick Weber parlera de tout l'aspect royal". Outre les différents présentateurs et présentatrices, diverses personnalités marquantes et pleines de belgitude seront présentes dont Adrien Devyver, Pierre Marcolini et même Edouard Vermeulen de la maison Natan. Gérald confie : "Édouard Vermeulen est l'incontournable dans notre émission car c'est le couturier royal malgré tout. C'est quand même une marque de vêtements belges très connue". Enfin, le parrain de l'émission était une évidence pour le présentateur car il est sûrement le Belge le plus connu à travers le monde. Il assure : "On aurait pu demander à Benoit Poelvoorde, à François Damiens mais ils ne sont pas connus hors de la Belgique, de la France et des autres pays francophones. Van Damme est un peu quelque part le belge lambda que tout le monde connaît". Le présentateur souhaite aussi souligner la nouveauté de l'émission de cette année à laquelle il tient beaucoup, preuve en effet de la perpétuelle remise en question du programme phare du vendredi. "On a une chroniqueuse une fois toutes les trois semaines qui est flamande. C'était aussi une volonté de l'émission. Cela s'appelle C'est du belge. Il n'y avait pas de raison que l'on s'arrête à Bruxelles, Brabant-Wallon, Wallonie. On parle aussi des talents du Nord du pays" affirme-t-il.

Nostalgique d'Un gars un chef "C'est du belge" fête ses 15 ans: Gerald Watelet révèle la recette de cette longévité - © Tous droits réservés Gérald Watelet ce n'est toutefois pas que C'est du belge. L'animateur était aussi à l'affiche de l'émission culinaire Un gars un chef de la RTBF, avec Adrien Devyver. Il avoue d'ailleurs espérer une relance de l'émission : "Cela me manque toujours Un gars un chef. Adrien et moi on est prêt à recommencer si la maison nous le demande". Quoi qu'il en soit, il vous est possible de toujours goûter sa cuisine et ses recettes directement préparées par lui. "Je cuisine et j'ai une boutique de décoration. Il y a une cuisine avec une table d'hôte et je cuisine pour les gens qui veulent réserver une table entre 8 et 12 personnes" révèle-t-il. Interrogé également sur sa participation à Affaire conclue, qui cartonne en ce moment, il poursuit : Je pense que de nouveau, les émissions qui marchent sont celles qui sont bienveillantes, qui ne vont pas dans l'investigation, dans la critique, dans le négatif. Je pense que les gens en ont déjà une sacrée dose quotidienne. Retrouvez d'abord l'animateur et ses nombreux invités ce vendredi 6 mars dès 20h20 sur la Une et sur Auvio pour un anniversaire sous le signe de la belgitude.