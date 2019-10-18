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Buenas Noches... la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale qui n'arrivera pas à vous endormir. 4 mots proposés par les auditeurs doivent être placés dans sa balade.

Voici les paroles...

BUENAS NOCHES BUENAS NOCHES

 

MA MAMAN ME DISAIT  UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS

MAIS UN PANDA NON PLUS ET ENCORE MOINS UN ELEPHANT

Y’A AUTANT DE STEAKS BEARNAISE DANS UN VER DE TERRE 

QUE DE VIVACITE DANS UNE BOITE DE SOMNIFERES

DANS LE DERNIER 33 TOURS  DE VICTOR HUGO

IL Y A UN INSTRUMENTAL AVEC UN TEXTE RIGOLO

CA PARLE D’ UN AVENTURIER QUI S’APPELLE YVAN LE PERIPLE

C’EST UNE HISTOIRE DE OUF A PEINE CREDIBLE

 

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

 

J’AI RENCONTRE UNE FILLE SUR L’HEURE DE MIDI

ELLE M’A DIT JE M’APPELLE MADY C’EST TOUT CE QU’ELLE M’A DIT 

ALORS JE SUIS ALLE AILLEURS POUR ME FAIRE VOIR

MAIS PERSONNE NE M’A VU IL Y AVAIT DU BROUILLARD

PERDU PLACE DU JEU DE BALLE, C’EST PAS DE BOL

J’AI PENSE A NAGUI - N’OUBLIEZ PAS LES MAROLLES

JE ME SUIS RETROUVE TOUT SEUL AU MILIEU DE MOI MEME

COMME UN PETZOUILLE AVEC SON VELO DANS LE COFFRE DE SA BM

 

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

 

 

J’AI BU UNE TASSE DE THE AVEC MISTER T

LA REINE D’ANGLETERRE ET FREDDY MERCURY

UN DROLE D’ENTOURAGE DANS UN DROLE D’ENVIRONNEMENT

ET PUIS JE SUIS ALLE ME CALMER CHEZ JEANNE CALMENT

J’AI REVE TOUTE LA NUIT QUE J’ETAIS DU PAPIER EMERI

J’AI PONCE PONCE PONCE COMME UN BEBE

ET PUIS TOUT A COUP QUAND JE ME SUIS REVEILLE

J’AI VU QUE C’ETAIT L’HEURE D’ALLER ME COUCHER

 

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI

...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA 

NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE

...ET BIENTOT : LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2

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