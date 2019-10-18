Buenas Noches... la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale qui n'arrivera pas à vous endormir. 4 mots proposés par les auditeurs doivent être placés dans sa balade.
Voici les paroles...
BUENAS NOCHES BUENAS NOCHES
MA MAMAN ME DISAIT UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS
MAIS UN PANDA NON PLUS ET ENCORE MOINS UN ELEPHANT
Y’A AUTANT DE STEAKS BEARNAISE DANS UN VER DE TERRE
QUE DE VIVACITE DANS UNE BOITE DE SOMNIFERES
DANS LE DERNIER 33 TOURS DE VICTOR HUGO
IL Y A UN INSTRUMENTAL AVEC UN TEXTE RIGOLO
CA PARLE D’ UN AVENTURIER QUI S’APPELLE YVAN LE PERIPLE
C’EST UNE HISTOIRE DE OUF A PEINE CREDIBLE
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
J’AI RENCONTRE UNE FILLE SUR L’HEURE DE MIDI
ELLE M’A DIT JE M’APPELLE MADY C’EST TOUT CE QU’ELLE M’A DIT
ALORS JE SUIS ALLE AILLEURS POUR ME FAIRE VOIR
MAIS PERSONNE NE M’A VU IL Y AVAIT DU BROUILLARD
PERDU PLACE DU JEU DE BALLE, C’EST PAS DE BOL
J’AI PENSE A NAGUI - N’OUBLIEZ PAS LES MAROLLES
JE ME SUIS RETROUVE TOUT SEUL AU MILIEU DE MOI MEME
COMME UN PETZOUILLE AVEC SON VELO DANS LE COFFRE DE SA BM
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
…
J’AI BU UNE TASSE DE THE AVEC MISTER T
LA REINE D’ANGLETERRE ET FREDDY MERCURY
UN DROLE D’ENTOURAGE DANS UN DROLE D’ENVIRONNEMENT
ET PUIS JE SUIS ALLE ME CALMER CHEZ JEANNE CALMENT
J’AI REVE TOUTE LA NUIT QUE J’ETAIS DU PAPIER EMERI
J’AI PONCE PONCE PONCE COMME UN BEBE
ET PUIS TOUT A COUP QUAND JE ME SUIS REVEILLE
J’AI VU QUE C’ETAIT L’HEURE D’ALLER ME COUCHER
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
BUENAS NOCHES- BUENAS NOCHES - SI SI
...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA
NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE
...ET BIENTOT : LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2
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