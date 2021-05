Bruno Debrandt dans Plan B, la série bouleversante sur un drame familial : "Cela me touche encore"

À Marseille, Florence Morin ( Julie de Bona ), a une vie bien remplie entre son ex-mari Nicolas ( Bruno Debrandt ), ses deux enfants, son métier d’animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes.

Bruno Debrandt était l’invité du 8/9 pour parler de la série Plan B diffusée dès ce jeudi 6 mai à 20h30 sur La Une et Auvio. L’acteur français s’est confié sur le tournage poignant et la relation forte nouée avec les autres comédiens.

Plan B relève bien entendu de la science-fiction. Même si le voyage dans le temps a toujours été fait fantasmer l’être humain, Bruno Debrandt estime qu’il ne pourrait pas vivre un tel scénario dans la vraie vie. "Je préfère explorer chaque jour, chaque heure qu’il y a devant moi" déclare-t-il. "Je pars du principe que cette série pose la question, que chaque moment on peut le réexplorer et changer beaucoup à partir d’aujourd’hui et maintenant".

Le comédien, pour endosser un tel rôle dans une histoire aussi tragique, a toutefois pu jouir d’un temps d’adaptation pour renforcer les liens entre les principaux protagonistes de la série. "On a eu une très belle préparation" se souvient-il. "On savait qu’on explorait un objet magnifique. D’abord c’est une adaptation (NDLR : d’une série canadienne du même nom), donc on connaissait déjà l’objet. L’adaptation française changeait mais était assez fidèle. On savait qu’on avait un voyage émotionnel très fort et on avait envie de créer la famille, avant de se retrouver sur le tournage. On a donc fait une grosse semaine de préparation, on a vécu en famille tous les quatre avec le réalisateur. Ce sont des moments merveilleux, de luxe, parce que ces répétitions sont de moins en moins possibles avec les rythmes industriels de la fiction".