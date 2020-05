Championnat de football : les places sont attribuées!

C’était une journée très importante

Vendredi dernier, l’AG de la Pro League a décidé de sceller pour de bon la fin du championnat de football.

Et il fallait avancer. La Pro League a décidé que Bruges était champion et jouer la Ligue des Champions. Les places européennes sont attribuées à Gand, Charleroi, le Standard, l’Antwerp et le Standard. Et Beveren quant à lui descend. On y reviendra.

Une décision logique.

Objectivement Bruges mérite le titre. 15 points de plus à l’issue de la phase classique… Mais il restait des Play-offs. Lorsqu’on divise les points par 2 etc.… D’autres équipes comme Gand ou Charleroi espéraient toujours revenir.

La Pro Ligue a pris une photo et a tout figé.

Eby Brouzakis explique : Beveren descend alors que Beveren avait encore une chance réelle de se maintenir. Il fallait gagner le dernier match face à Gand et espérer un résultat favorable entre le CSB et KVO. En clair, Beveren était plus proche du maintien que Bruges du titre. Puisque le FC Bruges allait devoir composer avec 10 matches de play-off.

Et à Beveren on râle encore plus car en début de saison, ils ont perdu 4-1 à l’Antwerp qui a aligné un joueur non qualifié. Beveren a refusé de porter réclamation. Or ils auraient gagné à coup sûr. Et Beveren bon fair-play se maintenait.