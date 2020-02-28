"Boum Boum" : la chanson d'amour de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans Le 8/9, on termine la semaine avec du rire grâce à Jean-Luc Fonck qui nous présente sa chanson humoristique avec les mots imposés par les auditeurs les jours précédents. Jean-Luc devait cette fois placer "Salle de bains", "Grenouilles", "Neige" et "Fraise". "Boum Boum" : c’est le titre de la chanson d’amour de demain…
Les paroles de "Boum Boum"
C’EST DANS LA CUISINE QU’ON TROUVE LE FRIGO
ET DANS LA SALLE DE BAINS QU’IL Y A LE LAVABO
A LA CAVE Y’A LE SOUS-SOL LE GRENIER EST TOUT EN HAUT
QUE LE MONDE EST BIEN FAIT QUE LE MONDE EST BEAU
QUAND JE TE VOIS PASSER POUR ALLER DE LA A LA
AVEC TES CUISSES DE GRENOUILLES ET TON PYJAMA
ON DIRAIT UNE LIBELLULE OU UN TRUC COMME CA
JE DEVIENS COMME AMOUREUX J’AI LE COEUR QUI BAT
BOUM BOUM J’AI LE
BOUM BOUM COEUR QUI
BOUM BOUM BAT
BOUM BOUM POUR TOI
JE TE DEMANDE EN RIGOLANT…
POURQUOI LES BONSHOMMES DE NEIGE SONT BLANCS
TU ME REPONDS QUE C’EST MIEUX POUR LA SECURITE
POUR QU’ON LES VOIT BIEN LA NUIT QUAND ILS VONT TRAVERSER
TU SENS BON COMME UNE OMELETTE NORVEGIENNE
Y’A QUELQUE CHOSE DANS L’AIR QU’ON DIRAIT DE L’OXYGENE
JE FAIS SEMBLANT DE RIEN J’ECOUTE EN SOUMSOUM
LE TRUC SUR TA TETE QUI FAIT ZOUM ZOUM
BOUM BOUM J’AI LE
BOUM BOUM COEUR QUI
BOUM BOUM BAT
BOUM BOUM POUR TOI
…
COMME DISAIT MA GRAND MERE QUI ETAIT UNE GRANDE MAIGRE
ON N’ATTRAPE PAS LES MOUCHES AVEC DU VINAIGRE
ET MOI JE ME DEMANDE ENCORE -POURQUOI
ON VOUDRAIT ATTRAPER LES MOUCHES POUR EN FAIRE QUOI
AVANT TOI – AVANT QUE JE TE CONNAISSE
J’ETAIS COMME UN DENTISTE QUI A PERDU SA FRAISE
COMME UN BANANA SPLIT SANS BANANA
MAINT’NANT JE SUIS AMOUREUX J’AI LE COEUR QUI BAT
BOUM BOUM J’AI LE
BOUM BOUM COEIUR QUI
BOUM BOUM BAT
BOUM BOUM POUR TOI
Pour voir Jean-Luc sur scène
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