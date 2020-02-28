Le 8/9

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"Boum Boum" : la chanson d'amour de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans Le 8/9, on termine la semaine avec du rire grâce à Jean-Luc Fonck qui nous présente sa chanson humoristique avec les mots imposés par les auditeurs les jours précédents. Jean-Luc devait cette fois placer "Salle de bains", "Grenouilles", "Neige" et "Fraise". "Boum Boum" : c’est le titre de la chanson d’amour de demain…

Les paroles de "Boum Boum"

 

C’EST DANS LA CUISINE QU’ON TROUVE LE FRIGO

ET DANS LA SALLE DE BAINS QU’IL Y A LE LAVABO

A LA CAVE Y’A LE SOUS-SOL LE GRENIER EST TOUT EN HAUT

QUE LE MONDE EST BIEN FAIT QUE LE MONDE EST BEAU

 

QUAND JE TE VOIS PASSER POUR ALLER DE LA A LA

AVEC TES CUISSES DE GRENOUILLES ET TON PYJAMA

ON DIRAIT UNE LIBELLULE OU UN TRUC COMME CA

JE DEVIENS COMME AMOUREUX J’AI LE COEUR QUI BAT

 

BOUM BOUM J’AI LE

BOUM BOUM COEUR QUI

BOUM BOUM BAT

BOUM BOUM POUR TOI

 

JE TE DEMANDE EN RIGOLANT…

POURQUOI LES BONSHOMMES DE NEIGE SONT BLANCS

TU ME REPONDS QUE C’EST MIEUX POUR LA SECURITE

POUR QU’ON LES VOIT BIEN LA NUIT QUAND ILS VONT TRAVERSER

 

TU SENS BON COMME UNE OMELETTE NORVEGIENNE

Y’A QUELQUE CHOSE DANS L’AIR QU’ON DIRAIT DE L’OXYGENE

JE FAIS SEMBLANT DE RIEN J’ECOUTE EN SOUMSOUM

LE TRUC SUR TA TETE QUI FAIT ZOUM ZOUM

 

BOUM BOUM J’AI LE

BOUM BOUM COEUR QUI

BOUM BOUM BAT

BOUM BOUM POUR TOI

 

 

COMME DISAIT MA GRAND MERE QUI ETAIT UNE GRANDE MAIGRE

ON N’ATTRAPE PAS LES MOUCHES AVEC DU VINAIGRE

ET MOI JE ME DEMANDE ENCORE -POURQUOI

ON VOUDRAIT ATTRAPER LES MOUCHES POUR EN FAIRE QUOI

 

AVANT TOI – AVANT QUE JE TE CONNAISSE

J’ETAIS COMME UN DENTISTE QUI A PERDU SA FRAISE

COMME UN BANANA SPLIT SANS BANANA

MAINT’NANT JE SUIS AMOUREUX J’AI LE COEUR QUI BAT

 

 

BOUM BOUM J’AI LE

BOUM BOUM COEIUR QUI

BOUM BOUM BAT

BOUM BOUM POUR TOI

Pour voir Jean-Luc sur scène
Pour voir Jean-Luc sur scène - © Tous droits réservés

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