Boulevard des Airs revient avec "un album concept qui s’écoute comme on regarde un film"

Sylvain Duthu, était l’invité du 8/9 pour présenter le nouvel album de Boulevard des Airs, Loin des yeux, sorti depuis le 26 mars et qui compte 24 chansons dont des reprises de leurs anciens titres réarrangées en duo et des nouveaux morceaux plus intimistes.

"On a appris avec cet album qu’un CD peut contenir 74 minutes et 30 secondes de musique pas plus (NDLR : résultat d’un arrangement entre les firmes Sony et Philips début des 80’s sur la création d’un disque de 12 cm de diamètre). On a donc fait des choix mais c’est pas mal 12 inédits et 12 duos. On a essayé de trouver un équilibre entre la nouveauté, le journal intime, et les chansons qu’on connaît déjà mais interprétées en duo" déclare Sylvain Duthu .

Loin des yeux naît en quelque sorte grâce au confinement de 2020. Le groupe français a dû interrompre sa tournée des Zéniths à cette période et a profité de cette pause pour produire un nouvel album. "On a commencé à envisager quelques collaborations et puis à le faire de manière plus sérieuse, en studio, à distance, et le processus de création a duré 5-6 mois, puisque c’est finalement à la fin août qu’on se retrouve avec deux inédits, deux collaborations. On se demande ce que l’on fait avec tout cela, et c’est durant le mois d’août qu’on estime que si on met tout cela ensemble, cela peut vraiment devenir un album chouette, un cadeau aux gens" dévoile le chanteur et guitariste.

Formé en 2004, Boulevard des Airs jouit déjà d’une solide expérience artistique. Dans l’autre versant de l’album, le groupe se confie plus intimement, notamment sur ses débuts, comme le souvenir de leur premier concert à Bruxelles.

"C’est la première fois sur scène qu’il y a un rappel après le rappel. Les Belges à la Madeleine ne voulaient pas qu’on parte si on ne rejouait pas Bruxelles. C’est la première fois que c’est arrivé (NDLR : en 2016) et c’est devenu une tradition quand on joue à Bruxelles : si on ne rejoue pas Bruxelles à la fin du concert sans chanter, c’est-à-dire en tendant le micro et que les gens chantent, on ne repart pas de Bruxelles. C’est un souvenir magnifique et c’est à chaque fois une expérience assez incroyable" raconte le chanteur et guitariste du groupe originaire des Hautes-Pyrénées.

La plupart de ces nouvelles chansons se découvrent sur des parties slamées, une vraie réinvention pour un groupe à l’origine porté sur la folk, la variété française et la musique du monde. C’est le cas sur Cent histoires ou sur Abécédaire qui déroule la liste d’environ 200 artistes, qui ont influencé le groupe. "C’est une manière un peu espiègle et rigolote de répondre à la question qu’on nous a le plus posée en 15 ans, à savoir quelles sont nos influences. C’est une question extrêmement difficile qui est impossible à répondre parce que cela évolue avec le temps, avec l’âge et est différent pour chaque membre du groupe. C’est donc infini et comme c’est impossible, on a voulu le faire dans cette chanson" révèle Sylvain.