Bob Marley : un coffret pour commémorer les 40 ans de la disparition de la légende du reggae

Décédé à 36 ans d’un cancer généralisé le 11 mai 1981, l’auteur-compositeur-interprète jamaïcain, aux 200 millions d’albums vendus a influencé des générations entières et reste à ce jour le plus grand ambassadeur du reggae. "Curieusement, je trouve qu’on n’a assez peu parlé de cet anniversaire alors que généralement on a des reportages, des documentaires, les artistes sont remis en avant" constate cependant Bruno Tummers , qui vous propose, pour remédier à cet étonnant oubli, une rétrospective de cette immense carrière.

Le succès reggae n’arrive qu’au début des années 1970. "Cela coïncide avec la signature de Bob Marley dans la maison de disques Island Records" observe Bruno Tummers . Un de premiers tubes qui sort de ce nouveau label, c’est Get Up, Stand Up.

Exodus sort en 1977. Il y prône la paix dans un monde encore meurtri par la Guerre froide et évoque aussi toutes les difficultés vécues par le tiers-monde. "Il était très concerné par ces problèmes-là et souhaitait l’égalité entre tous. Il a donc un vrai poids politique : c’est un chanteur et il fait aussi partie de la société" précise Bruno Tummers.

Un homme pacifique et rassembleur qui ne plaît pourtant pas à tout le monde : il échappe à une tentative d’assassinat fin 1976 à Kingston, ce qui le pousse à s’exiler en Angleterre pour finaliser l’album Exodus. Sur la face A figurent des chansons très militantes, à propos de la place des Afro-Américains et sur la face B on repère des titres plus légers comme Jammin'.

L’artiste jamaïcain sort encore 3 albums de son vivant avant de tomber malade début des années 1980.

Il meurt rapidement d’un cancer généralisé l’année suivante. Il n’aura pas vécu longtemps mais a laissé derrière lui, un héritage musical conséquent et restera à jamais parmi les artistes les plus populaires de l’histoire de la musique. La preuve : "Ses chansons ont tellement marqué et se sont tellement vendues dans le monde entier qu’elles continuent à exister. Il y a beaucoup de reprises et de musiciens qui se revendiquent de Bob Marley" indique Bruno Tummers.

Un coffret est sorti pour commémorer les 40 ans de la disparition de Bob Marley, The Island Years et contient donc tous les grands tubes. Il contient trois CD avec des versions live, comme celle de No Woman, No Cry, et studio.