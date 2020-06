Empire a été enregistré entre Londres et Bruxelles et Blanche en a signé tous les textes, un disque entre lumière et mélancolie, entre sons contemporains et instruments acoustiques .

Après son aventure dans The Voice Belgique et une quatrième place à l'Eurovision en 2017 avec son titre City Lights, Blanche nous propose son tout premier album.

Un album entre Londres et Bruxelles

Blanche offre un moment suspendu dans Le 8/9 en interprétant "Fences" en live piano-voix - © PIAS

Blanche révèle un travail minutieux et de longue haleine pour son premier album, enregistré entre deux capitales. Elle déclare : "Cela fait trois ans que je travaille entre Londres et Bruxelles avec beaucoup de gens différents et j'écris les paroles, les mélodies aussi. Pour chaque chanson, c'est un groupe différent de gens avec qui on a commencé de zéro et avec qui on a construit des nouvelles chansons, à part quelques chansons qui m'ont été données par Thomas Médard (NDLR : membre de Dan San et The Feather), des chansons qu'on a ensuite retravaillées. Sinon tout le reste sont des créations inédites".

La chanteuse et musicienne justifie également le choix de Londres et de Bruxelles comme lieux d'enregistrements : "À la base c'est la maison de disques qui m'a proposé d'aller travailler là-bas parce qu'il y a pleine de gens méga talentueux comme il y en a à Bruxelles. Londres reste une sorte d’île de la pop. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent au niveau musique surtout au niveau pop et je fais de la pop anglaise donc cela me paraissait intéressant d'y travailler avec des anglais rien que pour les paroles".

