Bientôt un scanner mobile pour détecter les trous sur nos routes

Nos élèves de 15 ans sèchent moins les cours que la moyenne… En revanche, ils arrivent plus souvent en retard. En France, le " séchage " de cours est beaucoup plus fréquent : les élèves y sont deux fois plus nombreux à déclarer avoir séché une journée de cours au moins une ou deux fois durant les deux semaines considérées (16,2 %) qu’en Wallonie et à Bruxelles (8,7 %).

Dernière HEURE: L’air pollué de nos maisons, un autre tueur silencieux

La pollution, nous en parlons depuis des années sous toutes ses formes. À chaque bulletin météo, on fait également le point sur la qualité de l’air extérieur. Si les pics d’ozone font partie de notre vocabulaire depuis quelques années, on nous parle beaucoup moins de l’air pollué que nous respirons… chez nous.

Des chiffres qui font froid dans le dos, et dont on parle pourtant très peu même si on peut imputer 117 000 décès par an à l’air intérieur pollué. “On peut y trouver plusieurs raisons. Tout d’abord, le système respiratoire est bien plus fragile que le système digestif. On est donc beaucoup plus sensible à un air malsain qu’à la malbouffe. D’ailleurs, on estime que le coût sanitaire et économique de la pollution intérieure et équivalent à celui de la malbouffe : 18 milliards d’euros en Belgique.”