Bien au frais au cœur de l'ardoisière : le bon plan sortie du jour

Au Cœur de l'Ardoise

Alyssia nous explique que ce n'est pas n’importe quelle activité puisqu'elle vous emmène découvrir la mine du Domaine de la Morepire à Bertrix (Province du Luxembourg) via une visite qui s’appelle "au Cœur de l’Ardoise".



Et c’est là forcément qu’on allait chercher la fameuse pierre de schiste qui servait à fabriquer donc des ardoises. Un matériau très utilisé dans la construction ou comme support d’écriture.



Alors le but de cette chouette visite est de mettre en évidence ces anciennes mines de fabrication qui ont fonctionné en Ardenne pendant près de 200 ans. La carrière de Morépire était d’ailleurs toujours active dans les années 50…



Comment va se passer votre visite ?

"Vous allez en fait descendre à 25m de profondeur sur une distance de 1km et votre visite va se passer en 3 temps".

– Vous découvrirez d’abord l’aspect géologique donc en gros la formation de cette Pierre de schiste.

– On vous expliquera les différentes étapes d’extraction de cette pierre. Les différents outils et les moyens mis en place par les mineurs pour la récupérer.

– Et enfin, la 3ème partie de la visite va plutôt se concentrer sur l’aspect humain. Car on le sait, les conditions dans les mines n’étaient vraiment pas les meilleurs. On sait que l’air était très dangereux pour les poumons. Et le promoteur de ce projet touristique, Yves Crul m’a aussi expliqué que les mineurs portaient parfois 100kg sur le dos et qu’ils devaient remonter des échelles en bois.

"Ce qui est quand même effrayant mais ce n’est bien sur pas la seule anecdote. Pour connaître toutes les autres, je vous invite à aller sur place pour les découvrir".



Côté pratique, la visite dure +/- 1heure.

Et si Alyssia vous parle d’activité au frais, c’est parce qu’il n’y a pas plus de 11 degrés une fois arrivés aux 25 m de profondeurs. On vous conseille donc de porter des chaussures fermées et de prendre une petite laine avec vous.

Truc assez sympa, vous pouvez faire la visite en Wallon si vous le voulez…



Niveau prix, on est à 5,50€ pour les enfants, 9,50€ pour les adultes et un prix entre les deux pour les seniors et étudiants.

Côté sécurité, il n’y a vraiment pas de soucis car toute la visite est balisée depuis des années. Vous ne croisez donc personne d’autre que votre famille. En plus il y a des hauts parleurs tout au long du parcours donc vous n’avez pas besoin d’un guide absolument.

Infos via leur site : Ardoisière