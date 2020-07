Besac-Arthur vous fait voyager en musique avec une reprise en français de "Porque Te Vas"

Besac-Arthur a parcouru le monde entier avec sa guitare et a fait de nombreuses rencontres. Elles ont donné naissance à Humans, son second album qui sortira pour la rentrée 2020.

Passionné par les voyages, le fait de devoir rester à la maison pendant plusieurs mois avec le confinement a été dur à vivre, assure Besac-Arthur : "Cette mesure plus les concerts qui s'annulent deux fois c'est difficile".

Il explique la démarche artistique de son album qui sortira le 18 septembre : "Je suis un voyageur donc j'écris mes chansons sur la route et j'ai créé un album à partir de cela. Avant cette période j'ai pu partir et voyager et rencontrer des artistes du monde entier".

Ces rencontres ont été faites notamment au Burkina Faso, au Mexique, au Québec ou encore à Taïwan. "Chaque fois j'ai rencontré des artistes et joué avec eux sur scène, on a vraiment partagé de la musique. L'idée c'était d'aller chercher des cultures différentes et de les inclure dans ma musique et de rassembler les gens notamment avec Humans qui rassemble tous les artistes autour d'une chanson en français" révèle-t-il.

Cet album tourne donc autour du rassemblement des êtres humain qu'importe leur origine. "Après les attentats j'avais envie de remettre une énergie positive et de montrer que le monde peut vraiment s'unir avec une chanson en français en rassemblant les cultures et les différences" commente le chanteur et guitariste bruxellois.

Besac-Arthur sera en concert le 29 août à la Fermaculture à Gembloux.