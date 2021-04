Bérangère Mc Neese, l’hyperactive du cinéma belge, dans une série policière drôle et déroutante

Alors que Morgane tombe par accident sur le dossier d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné, ses capacités de déduction hors-norme sur l’enquête vont attirer l’attention de la commissaire Hazan, du commandant Karadec et de ses équipiers, Gilles Vandraud et Daphné Forestier ( Bérangère Mc Neese ).

Bérangère possédait déjà une petite expérience avant ses 18 ans puisque lorsqu’elle était encore enfant, son premier travail était de jouer une petite fille dans une publicité pour Barbie. Elle raconte : "Je faisais des cours de théâtre et une directrice de casting cherchait des filles pour une pub pour Barbie. J’ai été recrutée ainsi en agence […] Je suis arrivée sur cette espèce de podium rose fuchsia avec le grand B de Barbie derrière et je me suis dit : 'Je vais faire cela toute ma vie'".

À 32 ans, Bérangère Mc Neese , a déjà réalisé un parcours étonnant. Possédant la nationalité belge et américaine, sa carrière semblait toute tracée puisqu’elle provient d’une famille déjà très artistique : son père était bassiste et sa grand-mère mannequin par exemple. "Cela n’a pas été une grande révélation ni un traumatisme quand j’ai dit que moi-même je voulais être comédienne puis réalisatrice" se souvient-elle ainsi.

Après plusieurs rôles dans des séries et des films, Bérangère Mc Neese devient également réalisatrice de courts-métrages après ses études en journalisme. Cette double casquette actrice-réalisatrice l’aide désormais davantage dans son travail : "J’avais envie d’écrire des histoires, ce sont beaucoup des parcours de personnages féminins qui m’intéressent. C’est très pratique d’être comédienne quand on réalise, parce qu’en direction d’acteur, on connait bien le métier et on peut se mettre à la place des gens avec qui on travaille. Les deux se nourrissent beaucoup".

Elle remporte d’ailleurs le Magritte du meilleur court-métrage en 2020 pour Matriochkas, et obtient même une présélection aux César. "Je ne m’y attendais pas, c’est toujours une belle surprise, et c’est un film qui a eu une super carrière en festival et qui m’a ouvert beaucoup de portes donc je suis très reconnaissante qu’il ait été si bien reçu" savoure-t-elle encore aujourd’hui.

Entre ces deux métiers, le cœur de Bérangère balance plutôt pour celui de réalisatrice, pour une raison bien précise : "Quand on joue, on ne sait pas jusqu’à ce qu’on voit le produit fini qui est le travail de quelqu’un d’autre. Étant un peu maniaque du contrôle, je trouve cela moins difficile de regarder mon film que de me regarder jouer".