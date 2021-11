Benny B, Sandra Kim promettent une "explosion" d’émotions pour le concert au profit des sinistrés à Liège

Benny B et Sandra Kim pour les Solidartistes - Le 8/9 - 22/11/2021 Benny B et Sandra Kim étaient les invités du 8/9 pour le concert Les Solidartistes au profit des sinistrés des inondations de juillet. Ils se sont exprimés sur leur envie commune de prendre part à l'élan incroyable de solidarité face à ces événements.

Benny B et Sandra Kim étaient les invités du 8/9 pour le concert Les Solidartistes au profit des sinistrés des inondations de juillet. Ils se sont exprimés sur leur envie commune de prendre part à l’élan incroyable de solidarité face à ces événements. Face aux inondations qui ont frappé la Belgique l’été dernier, de nombreux artistes se mobilisent une nouvelle fois pour venir en aide aux sinistrés de la province de Liège. Sandra Kim, Benny B, Michael Jones, Plastic Bertrand, Alec Mansion, Thierry Luthers, Jonatan Cerrada et bien d’autres monteront sur la scène du Forum de Liège le 24 novembre prochain et pendant plus de deux heures, ils interpréteront leurs plus grands tubes. Tous les bénéfices seront reversés à deux maisons d’enfants touchées par la catastrophe. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site www.leforum.be

L’envie d’être solidaire

Comme tous les Belges, Benny B et Sandra Kim, ont été terrifiés par les images effarantes des inondations du mois de juillet. 38 personnes y ont perdu la vie et plus de 50.000 maisons se sont retrouvées sous eau. Le rappeur belge découvrait également dans les jours suivants, l’élan tout aussi incroyable de solidarité, auquel il a tenu à participer a posteriori. "Je voyais plein d’élans de solidarité, de gens qui venaient de France et des Pays-bas pour les aider. J’y serais bien allé aussi mais pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu. Alors quand j’ai reçu le coup de fil des deux organisateurs, Thierry Vingre et Jessy, qui m’ont appelé pour me demander si j’avais envie d’y participer, j’ai directement saisi la perche. J’ai estimé que c’était une deuxième chance que l’on m’offrait pour aider ces gens et faire quelque chose, car je l’avais sur la conscience" déclare-t-il. Même envie de venir en aide aux familles dans le besoin suite à ces inondations dévastatrices et meurtrières pour la gagnante belge de l’Eurovision : "Je me devais d’être là, en plus c’est dans ma région, à Liège. C’est donc vraiment un honneur d’être sur scène et de pouvoir partager ce moment avec tous ces artistes et en partager avec le public".

Des collaborations inédites

Le prix des places est donc entièrement reversé à des associations de terrain. Benny B pointe d’ailleurs l’occasion de soutenir un maximum de personnes et de vivre un moment riche en émotions : "Il faut venir pour la bonne action, pour le retour des artistes sur scène, pour la fête. Ce sera une explosion de plein de sentiments qui se mélangeront". Des duos inédits, des reprises chantées en chœur par tous les artistes, et leurs plus grands tubes. Que vous faut-il de plus pour participer à cette soirée unique ? Les artistes eux-mêmes ont hâte de pouvoir s’essayer parfois à un répertoire qui n’est pas le leur. "Cela nous ennuie de tout le temps chanter la même chose. Cette soirée nous permet de nous exprimer et de chanter d’autres chansons" se réjouit ainsi Sandra Kim. La chanteuse se produira par exemple en duo avec Silva sur Shallow de Bradley Cooper et Lady Gaga. C’est même cette configuration qui plaît davantage à Benny B. "Je suis arrivé à un stade artistique de ma vie où j’ai trouvé le parallèle, avec les reprises, sans faire de nouveaux singles, je fais des tournées avec d’autres artistes. C’est quelque chose que j’aime beaucoup parce que je n’aime plus trop me retrouver seul sur scène" révèle-t-il. "Pendant le week-end, cela me permet de faire des tournées et pendant la semaine, de rentrer chez moi, être un père de famille. Je suis balancé entre le monde des strass et paillettes et la vie normale".

