Bénédicte Deprez annonce des lives et des duos "exceptionnels" pour la Belgian Music Night

Vous êtes en manque de culture, de fêtes et de musique ? Venez vibrer, célébrer et profiter de ce spectacle présenté par Bénédicte Deprez ce dimanche soir dès 20h sur Tipik .

Cette soirée exceptionnelle présentée par Bénédicte Deprez se déclinera en différentes prestations. Il y aura notamment des duos anodins et inédits. "On rassemble des artistes découvertes et des artistes confirmés dans des duos exceptionnels. Ils vont sortir de leur répertoire. On avait envie qu’il y ait des rencontres et qu’ils puissent proposer des cover qu’on n’avait jamais entendues nulle part pour mettre en avant la musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour montrer qu’on a des talents" explique l’animatrice de Tipik.

Vous retrouverez également des sessions d’artistes prometteurs comme Charles, Saskia qui est d’ailleurs passée cette semaine dans La Récré de Midi, et Noé Preszow que vous avez découvert sur VivaCité.

Il y aura enfin des hommages musicaux rétrospectifs avec entre autres Kid Noize qui mixera les plus grands succès de l’électro belge, mais aussi Benny B qui clôturera la soirée. Bénédicte Deprez vous proposera d’ailleurs une surprise de taille puisqu’elle dansera sur les mix du DJ belge. "On a plein d’artistes talentueux dans tous les domaines et notamment en hip-hop. On mettra donc à l’honneur les tout premiers succès du hip-hop belge" commente-t-elle.