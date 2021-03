Bea Diallo : "En boxe il y a des règles, en politique il faut regarder derrière et éviter les coups bas"

Béa Diallo est né au Libéria d’un père guinéen et d’une mère sénégalaise. Adolescent, il était souvent en colère, agressif et enchaînait les actes de violence. À 16 ans, c’est la pratique de la boxe qui lui a appris à se discipliner. Le boxeur belge compte plusieurs titres à son actif dont celui de champion du monde des poids super-moyens en 2007.

Le boxeur gravit ensuite les échelons pour devenir une vedette internationale. Il lui est pourtant arrivé des mésaventures en tant que professionnel qu’il raconte dans son livre, notamment lors d’un match en 1994 au Monténégro. "J’ai 20 ans, j’ai encore beaucoup d’insouciance. […] J’arrive là-bas et tout le monde me regarde, les filles aussi. Mon manager me dit que j’ai beaucoup de succès ici et dans la rue je me retrouve face à une affiche et je comprends pourquoi on me regarde : ce n’était pas moi dessus" se souvient-il.

La boxe a été presque salvatrice pour Bea Diallo. Jeune, l’ancien champion du monde détestait l’injustice et n’hésitait pas à rendre les coups à ceux qui se comportaient mal avec lui ou ses proches. "J’ai un ami qui s’est fait tabasser et s’est retrouvé paralysé avec un œil en moins, cela m’a complètement traumatisé. Je n’avais plus de mode d’expression. Le seul que j’avais, c’étaient mes poings. Quand on attaquait quelqu’un j’avais envie de sauter sur la personne et lui rendre ses coups. J’ai dû canaliser tout cela à travers le sport, la boxe et me rendre compte qu’il y avait des règles" déclare-t-il.

Dans Du ring de boxe à l’engagement citoyen, le boxeur raconte notamment la première fois où, grâce à la pratique de son sport de combat, il parvient à contrôler ses nerfs. Assis à table en train de manger dans un internat, il ne mange pas tous ses épinards. Le directeur lui fait alors cette remarque : "Attention quand on vient d’un pays comme le vôtre, il faut tout manger et ne pas gaspiller la nourriture". "Je me suis levé en une fois pour lui sauter dessus. Finalement j’ai réussi à me retenir. C’est une des premières fois où j’ai réussi à me canaliser. 'Monsieur vous avez de la chance, il y a quelque temps je vous aurais sauté dessus et arraché la tête' lui ai-je lancé. Finalement il s’est excusé" raconte-t-il.