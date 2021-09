Barbara Pravi pour son nouvel album "On n’enferme pas les oiseaux" : "C’est pour les gens qu’on fait de la musique"

Vous avez découvert Barbara Pravi avec Voilà, le titre avec lequel la chanteuse a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson à Rotterdam le 22 mai dernier. Elle sera ce soir dans l’émission Rendez-vous Grand-Place sur La Une, et elle présente aujourd’hui son 1er album On n’enferme pas les oiseaux.

Elle a décroché la deuxième place au Concours Eurovision en mai dernier avec son titre Voilà et depuis, tout s’enchaîne très vite pour Barbara Pravi. Son nouvel album, On n’enferme pas les oiseaux, est sorti le 27 août dernier et est une vraie réussite. À travers 11 titres, l’artiste nous livre ses évolutions et son bilan de la société. "C’est incroyable, je suis hyper contente. C’est même difficile à croire, il pleut des trucs cool. Je ne sais pas comment, je n’ai pas la formule, sinon je l’aurais fait avant. J’essaye de me dire que c’est maintenant et que ça n'arrivera peut-être pas deux fois de cette façon-là", explique la chanteuse de 28 ans. Elle se produira ce soir sur la Grand-Place de Bruxelles pour fêter les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors d’un concert inédit, le temps d’une chanson, aux côtés de Clara Luciani, Mustii, Eddy de Pretto, Antoine Delie, Charles, Lubiana, Saule, Cali, Doria D, Delta, Noé Preszow, et Aldebert. Que du beau monde ! C’est à suivre en radio dès 19h sur VivaCité et dans Rendez-vous Grand-Place ce soir dès 20h20 sur La Une.

Petit retour sur l’Eurovision, Barbara explique comment se passe le comptage du point du côté des participants : "Vous, vous êtes stressés devant votre télé, mais nous, on sait à qui vont être attribués les points avant, parce qu’il y a un caméraman qui arrive et qui se met devant nous 10 minutes avant qu’on nous attribue les points. On a pas vécu la même soirée !"