Aymeric Caron sur le coronavirus : "C'est une crise écologique que l'on a vécue"

Aymeric Caron est journaliste. Il a été l'un des chroniqueurs de l'émission de Laurent Ruquier On n’est pas couché et son livre No steak est un best-seller.

Le problème selon lui a été qu'une grande part de la population de divers pays a repris ses "mauvaises" habitudes de consommation et de non-respect de la nature et même en pire au vu des obligations de la population, financières notamment.

Le journaliste et chroniqueur français a trouvé aussi intéressante cette pause économique qui nous a obligé à "réfléchir à notre rapport à l'autre". "Il y avait une obligation à la sagesse pendant quelques semaines qui me semblait extrêmement salutaire" assure-t-il.

Aymeric Caron démarre son nouveau livre par la phrase suivant : "S'il n'était pas meurtrier ce virus me paraîtrait sympathique". Il justifie cette position très affirmée : "J'ai certaines difficultés à vivre dans la société que l'on nous impose de manière générale donc j'ai apprécié me retrouver tout à coup dans une situation où je peux me mettre sur pause, me couper de certaines relations sociales que je trouve absolument inutiles, je peux prendre le temps de réfléchir de me dispenser d'un certains nombre de choses professionnelles qui sont anecdotiques pour moi. J'ai déjà trouvé cela extrêmement intéressant : être chez moi, prendre le temps, profiter de ma famille".

Une crise qui montre d'abord l'urgence climatique

La revanche de la nature se lit comme un journal de bord, l'auteur racontant jour après jour son ressenti sur la crise sanitaire et les déclarations des gouvernements et experts sur l'évolution de la crise.

Aymeric Caron estime de plus qu'écrire un tel essai lui a permis de bien vivre son confinement. "Il n'y a rien de pire dans la vie me semble t-il que d'assister à quelque chose qui vous semble une aberration et d'être incapable de faire quoi que ce soit pour avoir la moindre capacité d'intervention pour essayer d'alerter ou de changer les choses. J'entendais tous les jours en regardant l'actualité et internet des choses qui me donnaient vraiment envie de réagir mais je ne souhaitais pas réagir à chaud non plus. En même temps j'étais fatigué d'être abreuvé dans les chaines d'info de gens qui parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas en réalité. Cela avait beau être des médecins, des politiques, des virologues, des épidémiologistes, mais en réalité il y avait tellement d'inconnues autour de ce virus que la parole immédiate à mon avis n'était pas toujours extrêmement intéressante mais au contraire cela m'a permis de bien vivre ce confinement en ayant un objectif" confie-t-il.

Au vu de la situation qui se préparait, il a donc laissé de côté un autre livre qu'il rédigeait pour se concentrer sur ce livre pour développer son opinion sur la situation de crise. En tant que journaliste, il déclare :

J'avais besoin d'exprimer une opinion et j'ai tout de suite anticipé l'idée que pour moi c'est une crise écologique que l'on a vécu.

Il poursuit : "Or ce qui m'a dérangé, c'est l'idée de départ de ce livre, c'est que l'on allait énormément parler de la crise sanitaire, évidemment, de la crise économique qui allait suivre, c'est le cas aujourd'hui, mais que la crise écologique qui a été très vaguement évoquée au début, quand il s'agissait d'analyser les origines de cette pandémie, a été très vite oubliée pour passer à autre chose. On voit aujourd'hui que quasiment plus personne ne parle d'écologie, et que dans toutes les mesures prises par les politiques aujourd'hui négligent toutes l'urgence écologique, le réchauffement climatique".