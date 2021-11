Axelle Red chante l’arrivée du Père Noël sur son nouveau single

L’auteure-compositrice-interprète belge sort Santa Claus is coming to town. Bruno Tummers analyse ce premier cadeau musical glissé sous le sapin.

Noël arrive déjà presque dans un mois ! Et pas de doute, on ressent l’atmosphère festive et féerique en musique.

Alors que U2 se lance dans la musique de film d’animation, on assiste aux sorties des premiers disques de Noël : Mariah Carey a sorti un nouveau titre après le culte All I Want for Christmas is You, Vianney et Louane prévoient un album de Noël collectif, et même Chantal Goya. Bruno Tummers remarque dans ce registre, un nom belge étonnant, celui d’Axelle Red.