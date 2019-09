Avouez : en réunion, vous avez déjà gribouillé des petits bonshommes sur votre carnet de notes...

En réunion, vous avez déjà regardé la vidéo qui fait le buzz sur votre smartphone, répondu à des mails pro voire privés depuis votre téléphone... On le fait tous… Et cela n’aide pas à la popularité de ces “pauvres” réunions que près de 75 % des travailleurs francophones trouvent agaçantes au possible.

On a souvent des réunions et elles sont loin d'êtres toutes efficaces

Le Belge est-il heureux?

Cette question, bon nombre d’enquêtes ont tenté d’y répondre avec pour objectif plus ou moins secret de nous dévoiler la recette miracle du bonheur. Mais si on affirme que l’argent ne fait pas le bonheur, on n’en sait pas beaucoup plus sur les ingrédients. Et pour cause, le sujet est complexe. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par l’Institut pour un développement durable (IDD) pilotée par l’économiste Philippe Defeyt. Il vient en effet de se pencher sur "Le bonheur des Belges". Encore "une" me direz-vous? Oui sauf que celle-ci est différente.

Alors que peut-on dire du bonheur des Belges? Ils se sentent heureux même si le degré de satisfaction est plus faible et cela sans différence significative entre les hommes et les femmes.

Différentes variables susceptibles d’influencer le niveau de satisfaction et de bonheur sont mis en évidence. Comme les relations sociales, la santé, le revenu ou encore les tendances politiques.