Avez-vous déjà testé le saut en parachute en tandem ?

Avez-vous déjà testé le tandem en Belgique ? - © Darryl Leniuk - Getty Images

Saut en Parachutte - 27/07/2020 Je vous propose aujourd’hui d’expérimenter le saut en parachute en tandem ! Si vous n’avez jamais tenté cette expérience, je vous la recommande vivement même si vous avez le vertige car il faut savoir que la sensation de vertige part totalement une fois que vous n’êtes pas en contact avec le sol. Moi par exemple je ne sais pas monter sur une échelle mais j’ai tenté l’expérience et je peux vous dire que c’est juste dingue. Il existe plusieurs centres de parachutisme qui fonctionnent en ce moment en Belgique. Vous avez celui de Spa/Francorchamps et celui de Cerfontaine. Il y en a un également à Namur mais le parachutisme est pour le moment en stand-by. Par contre les centres de Spa et de Cerfontaine vous donnent la possibilité de tester le saut en tandem ou de carrément vous initier au sport via une formation. Mais on va commencer par le tandem et puis vous verrez bien si ça peut devenir une passion ou pas… Comment ça se passe ? Vous avez un petit briefing qui vous indiquera les choses à faire ou à ne pas faire durant tout le processus. Vous enfilez ensuite votre combinaison, votre harnais et vous partez avec votre moniteur à bord d’un avion. A votre avis, à quelle hauteur monte-t-on pour un saut en tandem ? Environs 4000m d’altitude. Vous, partez ensuite pour une chute libre d’environs 45 secondes à près de 200km/h. Autant vous dire que quand vous prenez le forfait vidéo souvenir avec, on est plus sur un sketch qu’un moment d’émotions lorsqu’on le regarde. Et puis après cette chute libre décoiffante, vous aurez quelques minutes pour admirer le paysage et profiter de la vue avant de rejoindre le plancher des vaches. Une expérience que vous pouvez donc tenter sur plusieurs sites en Belgique. Le plus petit plus du côté de Spa c’est que vous pouvez également vous initier au vol en Montgolfière qui est une expérience un peu plus calme mais qui doit aussi donner pas mal de sensations. Vous avez d’ailleurs un Pac qui vous permet de tester les deux expériences. Et du côté de Namur, vous pouvez tenter l’expérience du vol en planeur. Ils ont organisé une session en juillet mais une autre date en août sera bientôt dévoilée pour tenter cette chouette expérience. Pour que ça soit plus facile, pour vous, je vous invite à vous rendre sur le site hyper complet de parachute.be. Sur ce site, vous retrouverez les différents centres de parachutisme de Belgique ainsi que leurs différentes activités et infrastructures. Vous aurez aussi l’occasion de réserver directement en ligne sur dans le centre de votre choix via ce site.