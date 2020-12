Avec "Zélie la pirate", Aurélie Cabrel signe un conte musical pour petits et grands

Aurélie Cabrel était l'invitée du 8/9 pour évoquer son livre/CD, écrit et composé avec son mari et des amis, du conte musical Zélie la Pirate chapitre 1 qui s'adresse à petits et grands, aux splendides illustrations.

L'histoire de Zélie la pirate n'est pas anodine. Il s'agit au départ d'une histoire inventée par Aurélie Cabrel pour sa fille, qu'elle a finalement décidé de mettre par écrit dans un livre pour enfants. "Avec mon mari (...) on a deux enfants. On a cherché un conte musical, et on a décidé d'en écrire un finalement vu qu'on est dans la musique" explique-t-elle.

Son nom de famille ne vous est pas étranger et pour cause, Aurélie est l'une des filles de Francis Cabrel, présente d'ailleurs sur le titre Te ressembler de ce dernier. L'auteur-compositeur-interprète a participé au projet et signé la préface du livre. Le père d'Aurélie a d'ailleurs bercé son enfance de ses histoires. "Il les inventait, c'est un super conteur. C'est quelque chose qu'on ignore, qui est un petit peu secret. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu un imaginaire pour le jeune public énorme et moi je le tanne depuis 10 ou 15 ans pour qu'on écrive ensemble les histoires qu'il nous racontait à mes sœurs et moi parce que c'était génial" révèle la chanteuse et auteure française.

La participation de Francis Cabrel au projet s'est finalement déroulée naturellement. Aurélie Cabrel déclare : "Dans la famille Cabrel c'est la participation facile parce qu'on habite tous à peu près au même endroit. Dès lors, il y en a un qui passe quand on est en train d'enregistrer un morceau, on lui dit 'viens tu ne jouerais pas un peu de guitare là-dessus ?', et donc cela devient un projet familial mais sans y penser à la base".