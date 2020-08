Si vous vous promenez un jour dans certaines villes de Suède, de France et de l’île de Man, vous pourriez découvrir un univers réservé aux petites bestioles qui se promènent à vos pieds. Alyssia vous fait découvrir ce matin dans le 8/9 continue le monde miniature de la petite souris et du Tiny-food".

Des installations de rue pour les souris : oui cela existe ! L'art miniature : un univers parallèle juste à vos pieds - © Tous droits réservés Créé par un collectif d’artistes Suédois et très discret "Anonymouse" s’amuse à créer de véritables quartiers à l’effigie de ce petit animal. On peut y voir vraiment de tout comme des restos, un parc d’attractions, un magasinier, et même une boutique de charme. La ville de Malmö en Suède, vous pourriez tomber sur tout un univers parallèle juste à vos pieds."commente Alyssia

Tout a été fait avec précision car chaque magasin de souris mesure environ 25 "x 12" et est complètement réaliste, jusque dans les moindres détails. Vous y verrez, des affiches placardées sur les extérieurs des magasins et sur les murs des graffitis de Mickey. En ce qui concerne les produits de la boutique, les offres sont exactement ce que les clients pourraient apprécier : "des noix et du fromage." ajoute encore Alyssia



"Si vous cherchez des infos sur ce collectif Anonymous, sachez que vous n’en trouverez pas car ils ont décidé de rester "Anonymes" car ils estiment que cela n’apporte rien à leur art de mettre un nom dessus.".Et pourtant, le collectif s’étend de plus en plus car le groupe a déjà construit des expositions à Bayonne et sur l’île de Man.

Il y a depuis quelques années tout un engouement par rapport à l’art miniature Aussi petit soit-il, l'art miniature c'est tout un univers parallèle à vos pieds - © Tous droits réservés Depuis quelques années, un concept s’est installé sur la toile : le " Tiny-food ". En provenance du japon, cela consiste tout simplement à faire des plats miniatures. Des plats qui conviendraient très bien à la taille d’une souris. ON notera encore que tout le matériel est adapté; vous pouvez d’ailleurs acheter celui-ci sur différents sites en ligne. Le but est vraiment de respecter les proportions des recettes d’origine ainsi que les temps de cuisson pour reproduire à l’identique le goût. Un canadien Tom Brown a créé il y a quelques années sa mini-cuisine avec tout le matériel qui va avec. Avec cela, il fait des performances dans la rue et il fait goûter sa mini-nourriture aux passants. A lire aussi : Tatsuya Tanaka, artiste spécialiste des miniatures, détourne le masque de protection en œuvre d'art

La "Tiny-food", l’art de la cuisine miniature Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bridget McCarty (@bridgetmccartyminis) le 20 Août 2020 à 3 :40 PDT

Francis Lalanne raconte l’histoire de l'ours et de la petite souris Sur le plateau, Francis Lalanne est interpellé par cet univers et propose de raconter une petite histoire : "c’est une histoire qui revient du fond des âges. C’est une famille d'Ours qui rentre chez elle, le papa Ours rentre et ne retrouve pas la bouteille de whisky, la maman Ours quant à elle ne retrouve pas le plat de flageolet pour le repas du soir et enfin le petit Ours qui ne retrouve pas ses disques de Franck Sinatra. A ce moment là, il y a une petite souris qui sort de n'importe d'on ne s'ait où et qui chante avec un verre dans le nez "Stranger in the night" souris Francis Lalanne. ( on espère que tout le monde à compris) Alors souriez, la vie est quand même plus belle