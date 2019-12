Au secours , mon chien sent mauvais...

Paris Match: Envie de changer la couleur de vos yeux ?

7 200 € le prix de l’opération

" Pourquoi pourra toucher un nez, une bouche, un s et pas un œil ? "

La couleur des yeux provient de la quantité de pigments (mélanine) présents sur l’iris et du reflet de la lumière sur ces derniers. " Si on a peu de pigments, on a les yeux bleus. Un peu plus, et ils sont verts. Et si on en a beaucoup, on a les yeux marron ", résume le Pr Philippe Denis, chef de service d’ophtalmologie à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et président de la Société française du glaucome. Pour changer la couleur des yeux, il existe trois méthodes. Deux interviennent sur l’iris : la dépigmentation laser et la pose d’implants en silicone coloré (iris artificiels). " Ces deux méthodes devraient être totalement prohibées