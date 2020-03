Le comédien Artus était l'invité du "8/9" pour promouvoir son nouveau spectacle, "Duels à Davidéjonatown", une pièce de théâtre cartoonesque et caricaturale où Artus s'entoure d'autres comédiens. Dans ce show totalement loufoque, Artus vous plonge au cœur du Far West dans la ville de Davidéjonatown où les habitants doivent élire un nouveau shérif. Pour réussir, les candidats s'affrontent tour à tour dans des duels à mort ! Billy, un modeste éleveur de cochons, se retrouve malgré lui embarqué dans cette compétition mortelle. Pourtant, il sait à peine se servir d'un revolver… Billy deviendra-t-il le nouveau shérif de Davidéjonatown ? Suivez cette histoire au sein de ce spectacle qui passe du 2 au 5 avril en Belgique.

Une interview pleine de blagues Artus sur son spectacle "Duels à Davidéjonatown": "On voulait vraiment un jeu de mots pourri" - © STEPHANE DE SAKUTIN - AFP Artus reste fidèle à lui-même et démontre encore une fois tout son humour et son franc parler lors de cette interview pleine de blagues de la part du comédien. Il revient directement sur le sèche-cheveux BabyLiss 2300 qui était à gagner dans le Kidivrai. Sara De Paduwa lui expliquant que le nombre 2300 indique la puissance du moteur, le comédien renchérit : "C'est 2300 chevaux. Tu mets des roues dessus tu fais Paris Bruxelles en deux heurs en Babyliss". Vous devriez donc retrouver le Artus tel qu'il est dans ses one-man-shows dans cette pièce de théâtre intitulée Duels à Davidéjonatown. L'humoriste rigole d'ailleurs encore de ce nom : "Le but, c'est que c'est chiant à dire Duels à Davidéjonatown, évidemment avec un petit jeu de mot par rapport au chanteur". Le titre aurait pu être tout autre avec d'autres artistes que les interprètes de Est-ce que tu viens pour les vacances. Artus affirme : "On voulait vraiment un jeu de mot pourri: il y avait Sylvie Vartown et il y avait Ticalicatown Ticalicatown. Mais on est parti sur Davidéjonatown parce qu'il est bien chiant à lire".

Retrouver l'esprit de troupe Artus sur son spectacle "Duels à Davidéjonatown": "On voulait vraiment un jeu de mots pourri" - © Tous droits réservés Jouer le cow-boy dans une pièce qui envoient le public dans le milieu du Far West est évidemment un rêve de gosse pour l'humoriste. Il rigole d'ailleurs : "Ouais je m'amuse sur scène avec des copains. J'ai pris quatre copains débiles, on se déguise en cow-boys". Outre son envie de jouer encore aux cow-boys et aux indiens, le choix d'une telle pièce était surtout celui de sortir des sentiers battus pour Artus. "C'est partir du constat qu'il n'y avait pas de pièces sur ce sujet-là. En fait c'était une période où j'ai enchaîné pas mal de pièces à Paris et j'en avais un peu marre du rideau qui s'ouvrait avec un canapé, une table basse et un couple qui s'engueule sur lui qui ne ramasse pas ses slips et elle qui ne fait pas bien la vaisselle. J'avais donc un peu envie de passer à autre chose et de retrouver cet esprit de troupe. Je sortais de trois ans de one-man-show et j'avais envie de retrouver une troupe un peu comme le Splendid à l'époque et de créer vraiment une bande" détaille-t-il. Dans Duels à Davidéjonatown, vous retrouverez ainsi Artus mais aussi Julien Schmidt, Greg Romano, Céline Groussard et Sébastien Chartier dans une ambiance un peu cartoonesque. Artus confirme : "Surtout ce sont des caricatures. Ce sont des personnages tellement loin de ce qu'on est aujourd'hui, enfin j'espère. Ce sont quand même des gros cons, misogynes, racistes, qui réglaient tout par la violence". Il ajoute : Mais mine de rien, ce sont des caricatures qui permettent de mettre le doigt sur des choses qui malheureusement existent encore aujourd'hui.

Un spectacle plein de décors, de costumes et d'impro Artus sur son spectacle "Duels à Davidéjonatown": "On voulait vraiment un jeu de mots pourri" - © Tous droits réservés Cette pièce vous plonge aussi complètement dans l'univers du Far West car se dresse un décor fourni et elle met en scène plein de costumes différents. Cette précision était importante pour Artus : "Ce sont des choses qui coûtent mais il n'y avait même pas de doute, je voulais que le décor et les costumes soient beaux pour qu'on puisse encore plus sortir de cela. Comme on sort beaucoup de la pièce, si le décor et les costumes sont un peu cheap les gens ont un peu plus de mal à revenir derrière dans le spectacle". Le spectacle a été coécrit par Artus et laisse une certaine part à l'improvisation : "Surtout tous les comédiens ont remis le texte un peu à leur bouche. En vrai c'est vraiment un travail d'équipe parce que ce ne sont que des gens qui viennent de l'impro et du one-man-show". Il assure même : Le but c'est de se mettre des bâtons dans les roues et de faire que tous les soirs on s'amuse et que ce soit une soirée un peu unique.

Artus se moque d'Instagram Après ces spectacles, Artus devrait revenir seul sur scène. Il affirme : "Je suis en train d'écrire le nouveau one-man". Cyril a enfin titillé l'humoriste sur la dernière vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram sur lequel on trouve beaucoup de photos et de vidéos humoristiques. Il s'est dans ce cas filmé nu dans sa baignoire. Il commente : "Je trouve cela tellement absurde Instagram, tous ces gens qui postent des photos à Dubaï avec les seins et les lèvres refaites à 21 ans. C'est ma petite façon à moi de me moquer de cela et d'assumer mon corps parce que maintenant il y a des montages où on a l'impression que les gens ne font plus semblant". En attendant de nouvelles blagues, retrouvez Artus et sa bande le 2 avril au Théâtre Royal de Mons, le 3 avril au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le 4 avril au Cirque Royal de Bruxelles et le 5 avril à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve.