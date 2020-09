Réponse ce samedi 12 septembre dès 20h30 sur la Une . Vous avez notamment jusqu'au 11 septembre 12h pour voter pour le village qui selon vous est le plus beau de Wallonie et remporter un chèque de 500€ !

Quel village remportera le plus d’étoiles des animateurs et le plus de votes des téléspectateurs ? Qui de Fanny, Cécile, Jérôme, Tanguy, Ophélie ou Michel verra son village triompher ?

L'objectif de chacun ? Convaincre les collègues, à l'aide des habitants, artisans et producteurs locaux, que son village est le plus beau de Wallonie !

Armelle heureuse de voir la RTBF soutenir le tourisme

Armelle : "Le tourisme, c'est une sensation et des souvenirs"

Si le confinement a bouleversé la programmation des Ambassadeurs, Armelle a pu s'épanouir dans ce nouveau projet qu'est Mon plus beau village, diffusé pendant l'été sur la Une et dont la finale se déroule ce samedi 12 septembre.

L'animatrice souligne à ce propos l'intervention des médias du service public pour valoriser encore plus le tourisme en Belgique : "C'est formidable de voir, après les mois particuliers qu'on a vécus, le contexte dans lequel on évolue et cette pandémie, à quel point la RTBF a soutenu, et il faut le dire, le secteur touristique qui était grandement visé par cette pandémie, le secteur culturel aussi, avec des tas d'initiatives. Il y a eu La Grande Évasion qui a pris en relais Les Ambassadeurs et un billet animé pendant l'été, il y a Walid avec Agence Tourisme, puis il y a eu Mes vacances au musée avec tous les animateurs et puis il y a Mon plus beau village, une balade champêtre avec une compétition mais toujours bon enfant".

Dans cette émission que vous avez été nombreux à suivre, chaque animateur a défendu son plus beau village d'après plusieurs critères dont une personnalité, un produit du terroir ou une activité phare.

