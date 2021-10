Antoine Goudeseune et Julie Compagnon : l’association belge qui fait du bien, sur un titre des Beatles

VivaCité promeut comme à son habitude les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bruno Tummers vous propose de découvrir en ce mois d’octobre la collaboration entre Antoine Goudeseune et Julie Compagnon.

À côté des retours tonitruants d’Adele, Stromae et désormais Angèle, les artistes belges indépendants tentent de reprendre le rythme normal de leurs activités, après des mois de confinement. Votre radio complicité soutient au quotidien ces professionnels du secteur qui ne jouissent pas d’une aussi grande exposition médiatique que ces rouleaux compresseurs de l’industrie musicale.

Outre ses chroniques dans Le 8/9, Julie Compagnon est avant tout chanteuse du groupe Plain Jane. Elle s’est cette fois associée au guitariste binchois Antoine Goudeseune sur une reprise de The long and winding road des Beatles, paru sur l’album Let It Be.

Le musicien est d’ailleurs connu en Belgique pour ses albums de reprises en fingerpicking du groupe britannique, dont Let It Be qui était sorti en 1970.

Une collaboration qui apaise assurément les oreilles grâce à la voix chaude et douce de Julie Compagnon associée aux arpèges du guitariste binchois.