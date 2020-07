Antoine Delie reprend Dalida et réinterprète en live le titre qui l'a propulsé à The Voice France

Antoine Delie, le candidat belge finaliste de The Voice France, était l'invité du 8/9 pour revisiter Laissez-moi danser de Dalida et pour une reprise qui l'a fait connaître : La pluie d'Orelsan et Stromae.

Antoine Delie confirme la préparation de son premier album pour 2021 mais sans pour autant livrer d'autres informations à ce sujet. "C'est sûr qu'avec tout ce qu'il se passe lié au Covid-19 c'est compliqué pour le planning mais on y travaille et j'ai hâte de montrer tout cela" déclare-t-il. "Quand on prépare un album on travaille plein de chansons et au final il y en a plein qu'on garde et d'autres qu'on ne garde pas pour une cohérence. C'est une sélection importante à faire mais j'ai envie de préparer le meilleur album possible".

Le chanteur belge, malgré le déconfinement progressif, a la chance de pouvoir faire de nombreux concerts cet été, principalement en France. "On a fait un concert dans le Sud, près de Paris, en Vendée. C'est vrai qu'on bouge pas mal avec certains talents de The Voice pour le Summer Tour 2020. On a de la chance. On est très peu nombreux à pouvoir le faire donc c'est énorme de pouvoir rencontrer le public car on est passé à la télé lors du concours mais on n'a pas eu l'occasion de voir le public".

En effet, les dernières manches de The Voice France, pour respecter les mesures sanitaires, se sont déroulées à huis-clos en studio, sans public, avec uniquement les talents, les coachs et les animateurs.