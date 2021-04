Antoine Delie : "Il y a beaucoup de The Voice dans mon premier album"

Antoine Delie était l'invité du 8/9 pour présenter son album Peter Pan qui sort le 7 mai prochain. Pour son premier disque, l'artiste montois a fait appel à ses anciens coachs de The Voice ainsi qu'à Alice on the Roof. Antoine a interprété le premier single, Dis-moi, en live dans l'émission.

Antoine Delie était l’invité du 8/9 pour présenter son album Peter Pan qui sort le 7 mai prochain. Pour son premier disque, l’artiste montois a fait appel à ses anciens coachs de The Voice ainsi qu’à Alice on the Roof. Antoine a interprété le premier single, Dis-moi, en live dans l’émission. Antoine Delie a participé à The Voice Belgique en 2015 mais il s’est surtout illustré dans la version française du jeu il y a un an. Antoine avait réussi à atteindre la finale du télécrochet après avoir notamment époustouflé les coachs avec sa reprise de La Pluie d’Orelsan et Stromae. Aujourd’hui, Antoine est de retour avec un premier album : Peter Pan. Les textes et les compositions sont notamment signés Slimane, Marc Lavoine et Alice on the Roof. Dis-moi est le 1er extrait de cet album que vous entendez depuis quelques semaines déjà sur VivaCité. Le jeune chanteur vous l’a interprété en live dans Le 8/9. Antoine a également dévoilé un 2ème titre sur ses réseaux sociaux : J’veux t’oublier.

Un album estampillé "The Voice"

La sortie du premier album d’Antoine Delie se rapproche à grands pas. Stress et excitation se mêlent donc à la fois dans l’esprit du chanteur. "J’ai déjà vécu le fait de sortir un single et c’est stressant, mais en même temps, j’ai très hâte de dévoiler tout cela car cela fait vraiment un long moment que l’on travaille dessus" assure-t-il. Ce disque a été enregistré à Paris mais une chanson a tout de même été produite en Belgique : un duo avec Alice on the Roof, qu’il a rencontrée dans le cadre de The Voice Belgique. L’interprète de Malade avait été candidate dans la saison qui précédait la participation d’Antoine. Les deux artistes avaient des connaissances en commun car Alice habitait un village voisin de Baudour, la localité d’Antoine. "On est devenu ami et c’était pour moi naturel de l’inviter sur cet album". L’album Peter Pan a des accents de The Voice puisque celui-ci compte aussi la participation de son coach de The Voice France, Marc Lavoine, et sa coach de The Voice Belgique, Chimène Badi. Il y a beaucoup de The Voice dans cet album, c’est ce qui fait partie de mon histoire et qui m’a construit. C’est The Voice qui a changé ma vie. Il ajoute : "C’est une merveilleuse aventure que j’ai vécue, cela m’a permis de rencontrer des gens super et je voulais faire participer mes coachs sur cet album".

Antoine Delie alias Peter Pan

Peter Pan est à l’image d’Antoine Delie : pétillant, presque acidulé, mais aussi mélancolique, un cocktail que désirait proposer le chanteur et musicien belge afin de faire découvrir les différentes facettes de sa personnalité au public. ►►► À lire aussi : Saskia, la Bruxelloise qui suit les traces de Stromae joue "Dans ma tête" en live Le titre de l’album se réfère bien sûr au personnage créé par James Matthew Barrie et adapté entre autres en film d’animation par Disney. "Je me suis toujours considéré comme un Peter Pan : un adulte qui fait face aux responsabilités de la société, je suis connecté aux gens qui m’entourent et en même temps je veux garder la tête dans les étoiles, continuer à voyager dans mon pays imaginaire" résume l’ancien talent de The Voice Belgique et The Voice France.

Son duo avec Chimène Badi, sa coach de The Voice Belgique

Outre les deux premiers singles de cet album, Antoine Delie a dévoilé sa collaboration avec Chimène Badi, sur Si je le dis. Depuis six ans, l’ancien talent de la chanteuse française est en effet resté en contact avec sa coach qui l’appréciait beaucoup. "Il y avait une vraie rencontre sur The Voice Belgique. Dès le processus de création de l’album j’ai dit à mon équipe (NDLR : son album est réalisé par Silvio Lisbonne, qui a notamment produit Amir, Hoshi et Céline Dion) : 'Je veux faire un duo avec Chimène'. Au final l’album s’est créé petit à petit et il n’y a pas si longtemps que cela, le duo ne s’était pas encore fait et Chimène a dit à mon équipe : 'Je veux vraiment faire un duo avec Antoine' et moi je répétais encore à mon équipe que je voulais faire un duo avec elle. Il y a une chanson qui est tombée un peu comme une évidence. J’ai appelé Chimène et lui ai envoyé la chanson. Elle a répondu : 'J’adore, c’est totalement moi, c’est totalement nous'. On s’est lancé et le duo s’est fait" raconte-t-il.

Un univers de concerts à la Mika

Antoine Delie pourra, on l'espère, défendre son album en concert dans les prochains mois et il le promet, même s'il vit à Paris, il démarrera sa tournée en Belgique. Le chanteur a déjà quelques idées pour mettre en musique, mais surtout en image, ses prochains lives. "C'est un album assez autobiographique donc j'aimerais pouvoir raconter une histoire tout au long d'un show. Ces chansons j'espère qu'elles parlent à un maximum de personnes, mais je vois quelque chose de très coloré, de très joyeux, avec des moments plus intimistes et acoustiques" révèle-t-il. Le must ? Un concert dans l'univers de Mika qu'il admire et qui l'a influencé par sa musique. "Ce serait mon rêve absolu" lance-t-il. En attendant la reprise des concerts, Antoine Delie nous fait rêver la vie en couleurs, en nous emmenant dans son pays imaginaire à travers sa voix cristalline sur une interprétation live acoustique de Dis-moi dans Le 8/9, accompagné de son guitariste Antoine Garzon.