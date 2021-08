Antoine Delie émeut Fabian Le Castel avec sa douce version de "Peter Pan"

Arrivé jusqu’en finale, ses performances lui ouvrent ensuite les portes du studio, où il enregistre son premier album, Peter Pan . Si James Matthew Barrie n’avait pas créé ce personnage en 1911, Antoine Delie l’aurait à coup sûr incarné un siècle plus tard… Passant 21 ans à apprivoiser son ombre, il a fait de son imaginaire un pays si coloré où le temps n’a pas d’emprise. Ce premier album est la promesse d’un envol, l’histoire d’un voyage intérieur dont on revient changé et bien vivant !

La voix cristalline d’ Antoine Delie scintille ce fameux soir du 18 janvier 2020, lors de la première diffusion de la saison 9 de The Voice France. Le Montois nous livre une version piano-voix inédite du célèbre titre La Pluie signé OrelSan et Stromae .

Après le premier titre à la pop acidulée Dis-moi, Antoine Delie a démontré toute sa maîtrise vocale en duo avec sa coach de The Voice Belgique, Chimène Badi, sur Si je le dis.

Dans le clip, un disque d’or d’Hoshi apparaît, un clin d’œil qui tombe plutôt bien puisque la jeune chanteuse avait fait l’objet de body shaming de la part du chroniqueur Fabien Lecoeuvre, taclé par de nombreux artistes dont Grand Corps Malade dans sa chanson Des gens beaux. "On avait tourné cela avant (l’affaire Fabien Lecoeuvre) et quand j’ai vu la vidéo après, je me suis dit suis hyper content qu’il y ait son disque d’or dans le clip, je l’adore" a déclaré l’ancien talent de The Voice.

Outre l’interprète d’Entre nous, Antoine Delie travaille avec de nombreux artistes sur son premier album, dont Marc Lavoine, Alice on the Roof ou encore Slimane. Ce dernier lui a signé le titre Androgyne.

Le jeune artiste belge expatrié à Paris raconte comment est née leur collaboration : "J’avais envie de travailler avec lui et je ne savais pas comment lui demander. J’ai donc fait un cover d’une de ses chansons pendant le confinement, Viens on s’aime. Il l’avait repartagée et m’avait envoyé un message pour me féliciter. Du coup j’y suis allé au culot et je lui ai dit : 'Je suis en train de préparer un album, est-ce que ça te dirait de travailler avec moi ?' Il m’a envoyé Androgyne. On s’est vu en studio, il m’a écrit une autre chanson, Le meilleur, je les ai enregistrées toutes les deux. Cela s’est super bien passé, il m’a vraiment compris. C’était une super belle rencontre".