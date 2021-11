Anne Sila, gagnante de The Voice All Stars, sort son 3e album : "C’est une sorte de renaissance pour moi"

Il y a quelques semaines, Anne Sila remportait l’édition The Voice All Stars en France. Elle avait déjà enflammé la 4ème édition de The Voice en 2015.

La chanteuse Anne Sila était l’invitée du 8/9 pour présenter son troisième album À nos cœurs. Ce disque, enregistré en partie avant son parcours tonitruant à The Voice All Stars, mélange jazz, pop et musique classique.

Julien Godin , chef du label, lui a accordé toute sa confiance en lui lâchant, "Mets ce que tu veux mettre dedans, on s’en fout, on verra bien, l’important est que tu sois contente" raconte la principale intéressée.

Ce troisième album d’ Anne Sila renferme pas moins de 17 titres et couvre des genres musicaux très variés. Cette largesse étonnante dans la musique actuelle s’explique par une collaboration bienveillante et confiante entre l’artiste et son label, Play Two. "Normalement on devait choisir 10 titres, mais on n’est jamais parvenu à descendre en-dessous de 17" révèle la chanteuse. "C’est la chance de ma vie qu’un label me fasse confiance pour m’autoriser à mélanger un peu les styles le jazz, la musique classique, la pop. Je me suis donc éclatée à faire cet album".

Ce disque tombe pile après la victoire éclatante d’Anne Sila à The Voice All Stars. La chanteuse de 31 ans ne le nie pas, cette exposition médiatique lui sert évidemment à promouvoir davantage son album. Certains titres ont d’ailleurs été enregistrés dans l’urgence pour coller à cette actualité.

"Comme j’avais déjà enregistré les auditions à l’aveugle et la cross-battle de The Voice, j’étais consciente qu’il y aurait une exposition en télévision un an plus tard (NDLR : pour cette édition All Stars, la partie enregistrée du programme a été tournée près d’un an avant les live). J’ai donc dit au label, que je voulais utiliser cela pour ne pas m’être rendue vulnérable pour rien" raconte-t-elle. "Par contre, je n’avais pas prévu de rester jusqu’en finale. J’avais compté qu’il me restait deux directs : au pire, je partais au premier. La chance que j’ai eue est que l’album est sorti quelques jours après le dernier direct".

La chanteuse, doutait malgré son statut de favorite et les encouragements, tout simplement parce qu’elle avait déjà vécu pareil scénario lors de son passage dans la saison 4 de The Voice France : elle avait terminé à la deuxième place derrière Lilian Renaud. "Et surtout j’avais un peu peur parce que les gens à côté de moi étaient vraiment extraordinaires" ajoute-t-elle.