Anne-Laure Macq et Walid préfacent la 7e édition de Viva for Life

Anne-Laure Macq et Walid - Le 8-9: l'invité - 17/12/2019 Les animateurs Anne-Laure Macq et Walid depuis le cube Viva for life! L'édition 2019 de Viva for life démarre aujourd'hui à Tournai! Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver seront une nouvelle fois enfermés durant 7 jours et 7 nuits. C'est vous qui ferez la programmation musicale de Vivacité pour aider les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. De nombreux artistes viendront soutenir nos 3 animateurs, comme Loïc Nottet qui sera présent aujourd'hui à Tournai dans le cube et sur la scène. Viva for life se décline sur Viva (dès 18h ce soir), sur le web et en télé sur la Une