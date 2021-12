Ann Vandenplas vous donne des idées cadeaux bien de chez nous avec ces projets artisanaux belges

Si vous avez encore des cadeaux à offrir durant ces fêtes de fin d’année, ou si vous voulez simplement vous faire plaisir, Ann Vandenplas met en lumière les entrepreneurs belges avec des produits et ateliers originaux bien de chez nous. Elle nous emmène à Namur, à Bruxelles et à Liège !

Lubay

Lubay est une marque de maroquinerie créée par Soho Francotte, passionnée de couture et vegan. La particularité de sa marque, c’est qu’elle allie ses deux passions. En effet, ses produits sont fabriqués avec une alternative éthique au cuir : Le piñatex. Dans l’industrie agricole, les feuilles d’ananas sont souvent brûlées car considérées comme des déchets. Avec le piñatex, l’idée est de les récupérer, d’en extraire les fibres pour fabriquer cuir végétal. Avec cette matière, elle fabrique toutes sortes de sacs (Sacs à dos, en bandoulière, tote-bags, bananes…) et portefeuilles très colorés et très pop. Le prix des articles varie entre 99€ et 169€, et tout est fait main dans son atelier. Vous pourrez trouver ses articles chez Empreinte belge à Namur ou sur son site internet.

L’upcycling de Natacha Cadonecci

À Bruxelles, vous pourrez découvrir la boutique de Natacha Cadonecci, qui propose un concept assez novateur : Si vous avez 10€ en poche et que vous disposez dans votre garde-robe d’un vêtement que vous aimez bien mais que vous ne mettez pas à cause d’un détail qui vous dérange (un peu trop petit, trop court…), elle vous propose son service : L’upcycling. Elle prend votre vêtement et l’adapte à vos envies en vous donnant des idées, par exemple en y ajoutant des boutons, en le raccourcissant, en y ajoutant une encolure… À partir de là, elle vous fait un devis pour faire les modifications dans son atelier à un prix relativement modeste, ou vous pouvez le faire vous-même si vous avez des talents de couturier. La boutique de Natacha Cadonecci a été créée en 2012, donc si vous vous rendez sur place, vous pourrez également découvrir ses nombreuses créations !

Dîner avec Nicole

Pour cette troisième idée cadeau, direction Liège avec Sarah Martin, une jeune diplômée de l’École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège. Sarah a récemment créé Nicole, un webzine qui lutte contre les clichés sur la sexualité féminine. En effet, à l’heure actuelle, beaucoup de jeunes font leur éducation sexuelle avec le porno. L’objectif de Nicole est de parler cru et vrai mais avec bienveillance et tendresse pour que le sujet soit traité sans tabou et de manière pragmatique. Sarah a choisi de donner un prénom à son magazine pour qu’il soit perçu comme une amie. Récemment, le concept a été décliné en un ouvrage trouvable en librairie : Dîner avec Nicole. Il est trouvable chez Club et à la FNAC de Liège, mais également à Bruxelles ou à Namur.