Angelina publie son premier album, "Ma voie" et impressionne par son charisme naturel

Deux ans plus tard, Angelina publie son premier album. Après sa victoire à The Voice Kids et sa seconde place à l’Eurovision Junior, la jeune chanteuse présente “Ma Voie”, un premier opus pop. Taillé pour une jeune fille de douze ans, le disque est porté par les singles “Jamais sans toi” et “Maman me dit”, son nouveau single dont le clip est disponible.

Maman me dit : titre disponible ici : https://Angelina.lnk.to/Mamanmedit Précommandez l’album « Ma Voie » : https://Angelina.lnk.to/Mavoie Suis l'actualité d’ANGELINA sur : Instagram: https://www.instagram.com/angelinaofficiel_/ Facebook: https://www.facebook.com/Angelinaof/ Twitter: https://twitter.com/angelinaofficie Réalisateur : Alexandre Saltiel Producteur : JDP Productions (Videoskillz) © 2019 MCA, a label of Universal Music France A seulement 12 ans, Angelina a déjà remporté l’édition 2017 de Voice Kids, et atteint la 2ème place du concours de l’Eurovision Junior en 2018. « Maman me dit » est le premier extrait de son album (« Ma Voie ») qui sortira le 26 avril 2019.

Une future très grande artiste sur qui il faudra compter.

En 12 titres, son premier album Ma Voie révèle plus quune voix singulière.

Angelina impressionne par son charisme naturel, sa voix puissante et mélodique et son dynamisme contagieux.

Originaire du sud, cette petite est un véritable soleil. L'album Ma voie oscille entre des rythmes modernes et jeunes qui peuvent rappeler Nassi ou Stromae mais aussi des morceaux plus murs et sérieux, écrits notamment par Igit, qui traitent de la famille ou encore des problèmes environnementaux.

Elle a également à coeur de montrer, dans ce disque, deux influences majeures pour elle : Soprano (avec 'Roule') et Imagine Dragons (Next To Me). Patrick Fiori lui a écrit et composé spécialement une balade somptueuse 'Sur les épaules de mon père'.

Angelina est également très inquiète pour la planète...