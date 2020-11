Angèle et Dua Lipa font monter la "fièvre" amoureuse dans un duo de choc

Rino Gallo a analysé les sorties musicales du week-end et non des moindres puisque Laurent Voulzy revient avec un nouveau titre et qu'Angèle et Dua Lipa ont formé un duo inattendu sur Fever.

Angèle et Dua Lipa font grimper la température

Angèle et Dua Lipa font monter la "fièvre" dans un duo de choc - © Warner

Les deux reines, et icônes féministes, de la variété francophone et anglophone actuelle, se sont en effet associées sur un titre inattendu : Angèle, dont l'album Brol, certifié disque de diamant en Belgique et en France, a été le plus vendu dans l'Hexagone en 2019, chante ainsi avec Dua Lipa, l'auteure-compositrice britannique, déjà auréolée de trois Brit Awards et deux Grammy Awards, qui enchaîne les tubes sur son second album, Future Nostalgia comme Don't Start Now, Physical ou Break My Heart.

"Angèle et Dua Lipa sont devenues amies sur les réseaux sociaux, et c'est par écran interposé qu'elles ont donné naissance à Fever, un titre assez pop et sensuel" note Rino Gallo, chroniqueur musical de Sudpresse, qui remplace en ce moment Bruno Tummers.

Ce titre figurera sur la réédition de l'album Future Nostalgia de Dua Lipa, qui sort le 27 novembre. Le clip paraît lui le 6 novembre. "C'est sur le tournage du clip qu'elles se sont rencontrées, pour la première fois, à Londres" précise encore le chroniqueur.

À tout juste 24 et 25 ans Angèle et Dua Lipa confirment sur ce titre qu'elles dominent les charts. Fever, en plus de proposer des harmonies vocales en français et anglais des deux chanteuses, compile leurs deux univers. Si l'atmosphère disco de l'interprète britannique disparaît un peu au profit de l'ambiance 'swing' de l'artiste belge, il rentre confortablement dans les oreilles, une prouesse qu'ont toujours réussie ces deux auteures-compositrices-interprètes.