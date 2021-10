Angèle est de retour : son deuxième album sortira le 10 décembre

L'actu musicale - Le 8-9: l'actu musicale - 19/10/2021 Tous les mardis dans le "8-9", Bruno Tummers fait le point sur l'actualité musicale de la semaine. Focus sur les Belges qui sortent aussi un EP ou des chansons. Ykons a sorti son EP vendredi dernier. Le duo avec le guitariste Antoine Goudeseune et la chanteuse Julie Compagnon a sorti une reprise d'un titre des Beatles : "The long and winding road". Enfin, Angèle fait son grand retour avec un nouveau single et annonce la sortie d'un nouvel album.