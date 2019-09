Anderlecht-Waasland Beveren et Standard Charleroi font l'actu sport du week-end!

Oui et vous allez comprendre ce tour de passe-passe incroyable.

Hier soir Standard-Charleroi, deux clubs qui au demeurant vont valider leur ticket pour les playoffs 1 si on ne les dépèce au mercato de janvier (faudra juste fermer la boutique du club en janvier et tout ira bien)... hé bien j'ai pensé à Anderlecht à ce moment-là et je me suis dit comme ce bon vieux Souchon ..."les regrets"

Tu es supporter d'Anderlecht et tu regardes le derby d'hier, mais tu te mets en congé maladie et sous antidépresseurs direct parce qu'il y avait plein d'anciens joueurs qu'Anderlecht a mis dans un bus de la tec en payant même le ticket de transport.



On a vu sur terrain un excellent Christophe Diandy injustement méprisé à Anderlecht alors qu'il aurait pu être un excellent intérimaire.

Un Samuel bastien qui a 19 ans est prié de quitter Anderlecht pour un petit peu plus de 2 millions d'euros alors que tout le monde savait que c'était un grand talent.

Morioka buteur qui n'est pas moins qu'un Vlapp aujourd'hui chez les Mauves.

On a vu surtout un Massimo Bruno qui aimait le blason anderlechtois, qui avait fait ses preuves et pour qui on a pas fait le moindre effort financier.

Et je ne vous parle même pas du cas de karim Belhocine qui aurait sans doute été le compagnon de route idéal de Vincent Kompany comme entraîneur à la place de Simon Davies pour la bonne et simple raison qu'il fallait à côté de Vincent quelqu'un qui connaisse le championnat.

Vincent, pendant des années, il a pris deux fois l'Eurostar pour voir un match de championnat de Belgique: il ne connaissait absolument pas le niveau du championnat. C'est son énorme déficit.



Mais tout l'inventaire à la Prévert que je viens de vous faire, il sert à quoi? A montrer que la crise à Anderlecht, elle ne date pas d'hier, pas d'avant-hier. Bastien , on le laisse partir en 2016. Les conneries, on les collectionne depuis des années. Kompany ne peut pas être responsable de tout ça.



Mais il va falloir un fusible comme toujours