"Amour censure", le nouveau titre sincère de Hoshi

Hoshi - Amour censure (vidéo sincère) - 17/03/2020 Après la tournée, à la fin de l’écriture de mon deuxième album, je suis partie quelques jours avec mon ami Mark Weld. En discutant de la vie, comme on a l’habitude de faire avec les gens que l’on aime, cette chanson est née. Elle a vite pris sa place dans un album qui ne doit paraître qu’en 2020. Mais des événements du 6 octobre contre la PMA m’ont rappelé à quel point l’Amour Universel qu’on croit tous acquis est remis en question par différents mouvements, notamment la Manif pour tous, qui continuent d’agir semaine après semaine. Je m’y suis moi-même rendue pour défendre l’idée que l’amour ne mérite ni jugement ni censure puisqu’il se doit d’être avant tout sincère. Il y a 6 ans, je me faisais moi aussi agresser devant chez moi, par une personne qui considérait que sa vision de l’amour était plus juste et plus adéquate que la mienne. Depuis, d’autres se battent chaque jour pour que cela évolue, envers et contre les ignorants qui persistent. Je suis prête aujourd’hui à me joindre à leur combat, et dire que moi aussi je veux une famille à nourrir, qu’on s'en fout près de qui je vais m'endormir. J’ai décidé de le faire en musique, et plus tôt que prévu, pour qu’où que vous soyez, vous puissiez vous souvenir que nos voix résonnent à l’unisson. Voici « Amour censure » : https://Hoshi.lnk.to/AmourCensure Retrouvez HOSHI sur : Facebook : https://www.facebook.com/Hoshi.Officielle Twitter : https://twitter.com/HoshiOfficial Instagram : https://www.instagram.com/hoshi #AmourCensure #Hoshi