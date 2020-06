Amir : "Ce qui m'a manqué c'est présenter mes chansons sur scène"

Avec ce nouveau titre, Amir nous invite à faire la fête : "On est tous nés pour faire la fête, Comme si on ne l'avait jamais faite, Au pire, on la fait dans nos têtes".

Amir était l'invité du 8/9 pour parler de son retour après près d'un an d'absence et la sortie de son nouveau single La fête.

Au début de sa pause, le chanteur a coupé tous ses contacts avec son travail pour se consacrer à ses proches qu'il n'avait pas eu assez le temps de voir quand il était en tournée. "Il y a un temps d'adaptation, on renoue les liens et on remet les choses en place, cela met quelques jours mais après c'est un vrai bonheur. Même à la fin de tout cela j'ai pensé : 'Est-ce que j'ai vraiment envie de revenir sur le devant de la scène, est-ce qu'on ne peut pas prolonger encore un peu'" révèle-t-il sur son année sabbatique.

Le chanteur confie toutefois que cette absence des fans lui a manqué et c'est pourquoi il revient en forme avec un nouveau single. "Ce qui m'a manqué c'est ce qui me tenait vivant tout au long des quatre années passées c'est-à-dire la scène et présenter mes chansons sur scène. Mais j'ai compris qu'il fallait de temps en temps prendre de la hauteur, calmer le jeu, se rafraîchir l'esprit pour revenir avec de la nouveauté. Comme je suis un accroc au travail, j'ai mis du temps à concevoir cela mais à partir du moment où j'ai accepté, je me suis donné des dates pour une longue pause de six-sept mois. Cette pause a été très bénéfique pour moi à tous les nouveaux. Je reviens les batteries rechargées" assure Amir .

Il ajoute : "Jusque avant le confinement, je n'ai pas eu beaucoup le temps de le voir malheureusement et on s'est beaucoup rattrapé récemment. Cela m'a fait du bien".

Amir a quitté la scène pendant près d'un an, un éloignement des fans qui s'explique par la naissance de son fils en février 2019. "J'ai beaucoup vu mon fils, mon bébé. J'ai passé du temps à la maison. Je me suis auto-confiné avant le confinement" explique-t-il.

Une chanson pour faire la fête sans prise de tête

Le retour d'Amir se marque avec une chanson qui nous invite à danser et à faire la fête, une activité qui semble de plus en plus nécessaire pour une partie de la population en cette période de dé-confinement progressif. Le titre a toutefois été écrit et composé avant le confinement.

"On a écrit la chanson en décembre et la démarche était beaucoup plus simple que cela. On a remarqué que quand je fais mes chansons sur scène, comme il y a beaucoup de titres qui bougent, tout le monde fait la fête devant moi et c'est génial, mais à aucun moment je n'ai vraiment incité les gens à le faire. On a pensé que ce serait cool d'avoir un morceau qui parle carrément de la fête, au premier degré pour dire 'lâchez-prise, amusez-vous tout de suite'. On a fait cette chanson puis maintenant on a tous vécu quelque chose qui lui donne davantage de sens" se réjouit-il.

Le chanteur a présenté son morceau de manière plutôt originale en France : il a diffusé sa chanson à l'improviste dans un garage et dans une boulangerie. Il commente cette promotion originale pour son single : "On a voulu faire l'expérience de la fête en rentrant avec une petite enceinte bluetooth, mettre le titre à fond dans des endroits où les gens ne s'y attendent pas et voir s'ils s'ambiancent avec moi. Puis le masque a eu deux usages pour moi : le premier faisait la distanciation sociale et respectait les règles sanitaires mais aussi pour ne pas que l'on me reconnaisse parce que je voulais que les gens réagissent de façon neutre".