Amélie Antoine signe "Le jour où", récit d'une histoire d'amour sur fond de résilience

Bien que le destin ait subitement choisi de les réunir, leur rapprochement est lent et prudent. Chacun est prisonnier de son passé et de sa souffrance. Rebecca cache des secrets. Benjamin, lui, porte une lourde culpabilité. Parviendront-ils à s'apprivoiser, à se faire confiance et à s'aimer ?

Ce roman est une fiction mais un tel sujet tenait à cœur la romancière. "J'avais envie de réfléchir à (sans la dévoiler) quand une telle tragédie nous arrive, comment la vie finit par nous rattraper quand on n'en veut plus" déclare-t-elle.

Le jour où relate une histoire d'amour entre deux êtres qui renferment chacun des secrets sur leur parcours de vie. C'est avant tout pour Amélie Antoine , une histoire de résilience : "C'est sur la rencontre de deux personnes qui sont complètement détruites et cabossées par la vie, qui ne savent absolument pas comment elles pourront s'en sortir, qui sont incapables de s'exporter elles-mêmes. Le roman raconte comment dans des moments de la vie où tout est sombre et où on a l'impression qu'on est incapable de s'aider soi-même on peut malgré tout aider quelqu'un d'autre".

"On a tous dans notre vie un 'Jour où'"

Amélie Antoine signe "Le jour où", récit d'une histoire d'amour fruit de la résilience - © Sophie Mary

Le phénomène de résilience selon Amélie Antoine, est un passage de la vie presque obligatoire : "On a tous dans notre vie un 'Jour où'. Cela peut être des choses très différentes, positives comme négatives, mais je pense qu'on a tous un moment dans notre vie un moment où tout bascule, tout change et où le destin fait en sorte que ce qu'on croyait acquis ne l'est plus".

Le jour où apporte différentes lectures de l'histoire selon les informations récoltées au fur et à mesure par le lecteur. L'auteure donne d'ailleurs son avis sur les relations avec nos proches, sur base de celle vécue par Rebecca et Benjamin : "Je suis assez convaincue qu'on ne connait jamais les autres et encore moins les personnes qui partagent notre vie. On peut tout à fait se réveiller au bout de 10, 15, 20 ans et se rendre compte que la personne qui partage notre vie on ne la connaît pas tellement, que ce soit notre conjoint ou aussi nos enfants, nos parents".

Elle résume ainsi :

Je pense qu'on a tous une part de secret, une part d'ombre, et on ne peut jamais se dire qu'on connait totalement l'autre.

Pas question pour l'écrivaine de parler en particulier d'adultère, cette part d'ombre peut simplement être l'envie de cacher certains éléments de sa vie par peur de blesser ou de vouloir se montrer fort. "On est quand même dans une société aujourd'hui où il faut être parfait et infaillible et quand on ne l'est pas, ce n'est pas forcément évident de le dire et de le montrer et d'avouer qu'on est faillible" estime-t-elle.