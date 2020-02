Alix Poisson, assistance sociale dans la série "Laëtitia" : "On sentait qu'on racontait une histoire forte"

Patrick Weber était déjà revenu mercredi passé dans Le 6-8 sur la série qui s'inspire d'un fait divers ayant marqué la France entière en 2011, devenue affaire d'État dans l'Hexagone. L'ancien président Nicolas Sarkozy avait remis en cause la magistrature sur la liberté totale octroyée aux récidivistes. L'issue de la série est connue dès le départ puisque Laetitia est enlevée, violée et tuée par un homme récemment sorti de prison.

Dans Laëtitia, l'actrice incarne une assistante sociale accompagnant Laetitia et sa sœur jumelle Jessica, qui voyagent entre les différents foyers et familles d'accueil.

Je trouve cela formidable qu'elle ait autant marché parce que je trouve que cinématographiquement, elle est merveilleuse et en plus, elle est d'utilité publique.

Une série "comme les poupées russes"

LAETITIA - © - Jrme PRBOIS / FTV / PCB FILMS & L'LE CLAVEL

L'histoire tragique de Laëtitia, est déjà diffusée neuf ans après, l'histoire reste donc encore ancrée dans la mémoire des Français. Alix Poisson atteste : "C'est de toute façon éprouvant parce que l'histoire en elle-même est éprouvante. On assiste au naufrage d'une jeune fille qui était pourtant en train de s'en sortir et qui rencontre un ogre et meurt d'une façon terrible mais qui en plus avait vécu tout ce qu'on apprend par la suite. La série est comme les poupées russes, on en découvre toujours un peu plus à chaque épisode". De fait, les enquêteurs reviennent petit à petit sur le passé déjà très difficile de Laetitia et de sa sœur.

L'actrice arrive toutefois à prendre distance malgré le terrible scénario : "Forcément, c'est éprouvant, mais c'est nécessaire. Et comme on est toujours accompagnés du réalisateur, Jean-Xavier de Lestrade, qui fait toujours très attention d'être à la bonne distance et bien ça va. Puis on sait qu'on sert un propos qui est quand même très fort donc (on passe au-dessus)".