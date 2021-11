"Aline", le film inspiré de la vie de Céline Dion "est un film inclassable" selon Cathy Immelen

Les fans de Céline Dion trépignent sûrement d’impatience d’aller voir Aline, le film de et avec Valérie Lemercier qui s’inspire de l’histoire de la diva canadienne. On suit la vie d’ Aline Dieu , une jeune enfant devenant star internationale, tombée amoureuse de son imprésario, Guy-Claude.

Cathy Immelen s’est penchée sur le film événement du mois de novembre, Aline, dont la sortie a été reportée depuis un an à cause de la pandémie. Elle a également évoqué les sorties de Cry Macho de Clint Eastwood et Tre Piani.

On ne parle pas précisément de biopic ou de biographie puisque ce film, s’il reprend les plus grandes chansons de Céline Dion, doublées vocalement par Victoria Sio, est un long-métrage inspiré de sa vie. Il ne s’agit pas non plus d’une parodie de la chanteuse aux 200 millions d’albums vendus.

"C’est un film assez inclassable et c’est ce que j’aime : à côté de tous les biopics et biographies qui sortent car c’est la mode depuis quelques années, on a enfin un point de vue très original, celui d’une fan" analyse Cathy Immelen, qui a apprécié l’audace d’une telle réalisation.

Le film clivera certainement le public. Les fans de la comédienne française et de la star canadienne risquent d’être perplexes. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces catégories, vous devriez par contre être totalement conquis !

Connue généralement pour ses parodies comme Palais Royal où elle se moque gentiment de Lady Di, Valérie Lemercier ne se moque pas de Céline Dion. Au contraire, elle adule la star canadienne et lui rend hommage. Pas une pointe d’ironie ne ressort de l’histoire.