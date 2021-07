Alice Van Eesbeeck, finaliste de The Voice Belgique, chante son premier single en exclusivité

Alice Van Eesbeeck joue "Let You Go" en exclu - Le 8/9 - 15/07/2021 Alice Van Eesbeeck, finaliste de la dernière saison de The Voice Belgique, était l'invitée du 8/9. Elle a interprété son tout premier single, Let You Go, en exclusivité dans l'émission après avoir repris Le reste de Clara Luciani.