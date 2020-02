Alice on the Roof sur les DMA: "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle"

À quelques heures de la remise des prix, Alice on the Roof , nommée dans trois catégories, préface cette soirée unique pour la musique en Wallonie et à Bruxelles dans Le 8/9.

Parmi les nommés de cette cinquième édition on retrouve Alice on the Roof , Kid Noize , Angèle , Mustii , Loïc Nottet , Typh Barrow , Henri PFR , Suarez , Roméo Elvis , et bien d'autres.

La chanteuse Alice on the Roof était l'invitée du "8/9" pour préfacer la soirée des D6bels Music Awards, prévue ce mercredi 19 février sur la Deux dès 20h05.

Elle poursuit : "C'est une grosse équipe qui nous permet de jouer en live et puis je vous parle en tant que représentante un peu des D6bels puisque depuis la création, j'y vais chaque année". De fait, la chanteuse hennuyère était nommée dans les quatre premières éditions et a été récompensée à sept reprises.

Alice on the Roof se réjouit déjà de cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. "J'y vais surtout parce que des émissions de télévision en Belgique où on peut faire de la musique en live, il n'y en a quand même pas 14.000" révèle-t-elle.

Alice on the Roof sur les DMA's : "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Elle ajoute : "Et puis je vous le dis, je suis un peu la mamie des D6bels. Je crois que j'en ai huit. Son triomphe ne me choquerait absolument pas et ce serait totalement normal que je laisse ma place à la nouvelle vague".

Alice on the Roof avance ainsi avec beaucoup d'humilité et d'admiration pour sa compatriote :

Alice on the Roof pourrait encore agrandir sa collection de trophées des DMA puisque pour cette cinquième édition, elle est nommée dans les trois catégories suivantes : Artiste solo féminine, Album de l'année, Pop. Mais la chanteuse estime avec beaucoup d'humour qu'elle n'a pas beaucoup de chances cette fois : "J'ai fait mes calculs, je les fais chaque année d'ailleurs, et selon ceux-ci cette année je repartirai bredouille ! Mais ça ne fait rien, je suis là aussi pour chanter".

Alice on the Roof sur les DMA's : "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Un autre prix n'est plus présent chez elle, qui a d'ailleurs un lien avec Angèle . "Il y en a un qu'on a gagné étrangement contre les trois clips d' Angèle , le hasard des circonstances a fait que j'ai gagné le prix du meilleur clip, donc celui-là il trône fièrement chez mes grands-parents" raconte-t-elle. Un endroit pas si anodin puisque l'on pouvait apercevoir ses grands-parents dans le clip de Malade, vainqueur face notamment à ceux de Jalousie, Je veux tes yeux et La thune de la chanteuse bruxelloise l'année dernière.

Alice on the Roof sur les DMA's : "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle" - © Tous droits réservés

En musique, beaucoup de collaborations se jouent en effet dans les coulisses, la cérémonie des D6bels Music Awards ne dérogeant pas à la règle. "C'est à peu près la façon dont cela se passe puisque dans la musique, les choses sont très très simples" assure ainsi Alice. Elle compare : "J'ai fait les Magritte il y a quelques semaines et c'est le public du cinéma, qui lui n'est pas vraiment le même, qui est un peu plus sérieux, un peu plus guindé". Elle tempère toutefois, ne sachant pas si l'ambiance a monté au cours de la soirée : "Je ne suis (peut-être) pas restée assez tard".

Elle précise : "La deuxième année par exemple j'ai rencontré Vianney et nous avons décidé de faire de la musique ensemble ce jour-là (NDLR : l'artiste français a écrit la chanson "Malade"). L'année passée j'ai rencontré Claire Laffut et donc on s'est invitées respectivement sur nos concerts pendant l'année. Cette année j'attends donc (avec impatience) de voir qui je vais rencontrer".

Alice on the Roof est donc impatiente d'assister à cette nouvelle édition et démontre qu'aucune rivalité n'est présente parmi les artistes nommés.

Alice on the Roof sur les DMA's : "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle" - © Tous droits réservés

Un medley avec Lio et Claire Laffut

Alice on the Roof sur les DMA's : "Cette année ce sera sans doute celle d'Angèle" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Alice on the Roof sera également parmi les artistes qui se produiront en live. Elle révèle les chansons qu'elle interprétera, avec une surprise à la clé : "Je chante deux morceaux, je suis vraiment contente. Un morceau qui s'appelle La fille sur le toit qui est un de mes morceaux préférés de mon deuxième album donc merci la RTBF de me permettre de le chanter je suis très heureuse. Et puis on va chanter avec Claire Laffut et Lio un medley de Banana Split et de tous ses tubes".

Ne manquez rien des D6bels Music Awards, ce mercredi 19 février en direct sur la Deux dès 20h05 et aussi sur Auvio.

Retrouvez également Alice on the Roof le 8 mars au Théâtre Royal de Mons et le 30 mars à Ans-Alleur.