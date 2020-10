Dans ce récit, Alia Cardyn mêle le destin de deux infirmières et rend hommage à Thérèse Papillon qui a sauvé des milliers d'enfants et a été reconnue Juste parmi les Nations par le Mémorial Yad Vashem. Ce titre honore ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs.

L'auteure apprend son histoire lors d'une visite avec sa belle-famille à l'abbaye cistercienne de Valloires, dans la Somme, en 2018. "La guide de l'abbaye explique cette femme et son projet et je regarde le groupe, personne ne bouge, moi mon monde vient d'être renversé. En 1920 une femme a bâti un tel projet, une telle maison pour protéger les enfants. À partir de ce moment je le sais : 'Je vais écrire sur cette femme'" relate-t-elle.

Un profond travail de recherche

Alia Cardyn rend hommage aux infirmières dans un livre écrit bien avant la crise sanitaire - © Reporters

Pour écrire ce récit antre fiction et réalité, Alia Cardyn a utilisé diverses sources au plus près de l'infirmière Thérèse Papillon. "J'ai interviewé les personnes qui connaissaient Mademoiselle Papillon, des personnes entre 60 et 97 ans pour avoir accès à toutes les émotions et tout ce vécu parce qu'en fait il y avait très peu de documents papier et heureusement eux avaient une mémoire très vive, m'ont raconté des histoires et chanté des chants de l'abbaye de Valloires" déclare l'auteure.

Ce travail de recherche n'est pas une première pour Alia Cardyn, c'est même plutôt une habitude pour elle. "Pour tous mes romans, j'essaie vraiment d'interviewer beaucoup parce que je trouve que l'on a toujours une idée de comment sont les choses et quand on se plonge dans l'expérience des autres, quand on les écoute, cela nous donne accès à une émotion, cela donne une profondeur au roman qui ne l'aurait pas si je n'avais pas interviewé. Par exemple pour cette intrigue au présent en néonatologie j'ai interrogé beaucoup d'infirmiers, de médecins, de psychologues et cela a été une expérience absolument incroyable d'avoir accès à leur vie, à leur quotidien" estime-t-elle.