Alex Lucas en mode 100% belge reprend "Wasted Time", le nouveau morceau de Charles

Alex Lucas était l'invité du 8/9 ce 13 août pour interpréter son titre Eyes off you. Il a également repris le premier single de Charles : Wasted Time.

Il a étudié la musique en Angleterreet a formé un groupe, The Dubarrys. "J'ai fait des études dans une école de musique qui s'appelle la BIMM pour tout ce qui était composition, histoire et business de la musique" dévoile-t-il. Après cinq à six ans d'études, fin 2016, Alex rentre définitivement en Belgique pour se lancer dans une carrière solo.

Alex Lucas se révèle en 2017 dans une collaboration avec Alex Germys sur Never gonna be the same sur lequel il pose sa voix. En 2019, Alex sort Eyes off you, Money, et Lost my mind sur un EP six titres intitulé Basement Stories.

D'un timbre de voix éclatant et perçant, l'auteur-compositeur-interprète belge a repris Wasted Time, le premier single de Charles, alias Charlotte Foret, que la dernière gagnante a présenté deux jours avant dans l'émission : une reprise 100% belge donc pour Alex Lucas, avant son interprétation en guitare-voix de Eyes off you. Il faut dire que l'artiste a le don de sublimer les morceaux de ses compatriotes, collaborant également avec Todiefor, Caballero & JeanJass ou encore Konoba.

