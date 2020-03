Alec Mansion: "La musique du Brésil m'a marqué autant que les Beatles"

Pour Alec Mansion , cet album de bossa-nova était un vieux rêve à accomplir : "C'est un rêve d'adolescent, mon frère est navigateur. Il ramenait des vinyles à l'époque du Brésil, de Chico Buarque , de Tom Jobim , Gilberto Gil , et j'avoue que cela m'a marqué autant que les Beatles . Comme tous les musiciens, j'adore la musique brésilienne et je m'étais juré un jour de réaliser ce rêve. C'est grâce à ma femme qui est brésilienne qui a validé mon rêve. Elle m'a ouvert les portes des studios à Porto Alegre, la ville d'où elle est originaire".

Des versions bossa-nova de tubes belges

Dans cet album, on retrouve des nouvelles chansons au tempo bossa-nova et aux sonorités typiquement brésiliennes mais aussi des reprises de tubes de la chanson belge comme un duo avec Philippe Lafontaine sur le tube de Plastic Bertrand, Ça plane pour moi.

Alec Mansion dévoile : "C'est une idée des musiciens au Brésil. Ils m'ont demandé un jour : 'c'est quoi la chanson belge'. Je leur ai dit : 'C'est Ça plane pour moi'".

Il s'est réjoui de cette reprise particulière : "Ils ont ralenti le tempo et m'ont dit : 'vas-y chante le lentement'. Je n'avais jamais pensé au texte et cette chanson est géniale. Je l'ai faite en bossa, en samba ralenti, et j'ai découvert un texte incroyable : c'est un mec qui se fait larguer. On n'écoute pas les paroles mais cette chanson est géniale". La chanson a été validée par Plastic Bertrand et Philippe Lafontaine a voulu la chanter avec lui "car il est un complice de toujours sur scène et on la chante un peu comme Tequila ou Cœur de loup".

Autre tube de la chanson belge des années 80 qui figure sur Porto Alegre, c'est sans conteste son propre hit, C'est l'amour, devenu E o amor. Il révèle : "C'est l'amour, je ne comptais pas la mettre sur l'album aussi mais quand ils m'ont demandé vous n'avez pas une autre chanson belge je leur ai dit forcément : 'C'est l'amour'. Ils ont répondu : 'C'est marrant on peut appeler cela E o amor et on a juste changé le refrain en fait. Les couplets sont en français et les choristes brésiliennes font E o amor. C'est devenu une samba. C'est un morceau clin d'œil dans l'album".